De 60 à 100 Go : les forfaits mobiles en série limitée de B&You, c’est bientôt fini

Conscient que nos besoins en matière de 4G et de forfaits mobiles évoluent avec le temps, Bouygues Telecom a adapté tous ses forfaits B&You pour proposer les meilleures offres mobile du moment. Et notamment un forfait 60 Go sans engagement à moins de 12 euros par mois.

Ces dernières semaines les nouvelles attentes des consommateurs en matière de forfait mobile ont poussé les opérateurs à multiplier et muscler les offres sans engagement tout en tirant les prix vers le bas. Une bonne chose nous direz-vous, s’il n’était pas devenu difficile de s’y retrouver, et surtout de payer le juste prix pour les services proposés. Heureusement, certains acteurs misent sur la simplicité en se concentrant sur l’essentiel pour vous apporter le meilleur rapport qualité-prix. C’est le cas de Bouygues Télécom avec ses forfaits B&You.

Des forfaits qui misent sur une bonne couverture 4G

Depuis quelques années maintenant, l’une des raisons majeures qui nous poussent à prendre un forfait mobile plutôt qu’un autre est l’importance de sa couverture réseau. Les forfaits mobiles B&You vous permettent ainsi de bénéficier d’une enveloppe data variant entre 60, 80 et 100 Go. Le tout en profitant du très bon réseau 4G de Bouygues qui couvre 94 % du territoire.

Autant dire qu’avec cette abondance de données mobiles, vous n’aurez aucune peine à regarder du contenu en streaming, ou partager votre connexion pour télétravailler.

L’essentiel à moindre coût

Étant des forfaits mobiles, les offres B&You vous donnent accès aux appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi qu’en Europe et vers les DOM. De plus, vous bénéficiez chaque mois d’une enveloppe data de 10 Go au sein de l’Union européenne et des départements d’outre-mer.

Si Bouygues Télécom se concentre sur ces options essentielles à tout bon forfait, c’est dans le but de proposer le meilleur rapport qualité-prix du marché. Ainsi, le forfait B&You 60 Go affiche un tarif de 11,99 euros par mois. L’offre B&You 80 Go est, elle, facturée 13,99 euros par mois. Enfin, le forfait B&You 100 Go est disponible pour 15,99 euros mensuels. Dépêchez-vous cependant, ces prix avantageux ne sont valables que jusqu’au 25 mai prochain. Vous n’avez donc qu’une dizaine de jours pour en profiter.

Chacun de ces forfaits est sans engagement. Ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’attendre un ou deux ans pour changer d’offre. Enfin, choisir une offre B&You vous permettra de profiter de trois mois d’abonnements offerts à Spotify Premium. Une bonne occasion de tester cette plateforme de streaming musical, alors que Google Play Music s’apprête à disparaître.

Fini les changements compliqués

Quitter son opérateur actuel pour souscrire à un forfait B&You est d’une simplicité déconcertante. En effet, Bouygues prend en charge toutes les démarches de résiliation. Qui plus est, une fois la nouvelle carte SIM livrée, généralement au bout d’une semaine (rarement plus), le transfert d’un opérateur à l’autre se fait sans interruption des services.

Lors de la commande, Bouygues vous offre la possibilité de conserver votre numéro de mobile actuel. Pour ce faire, il suffit de renseigner votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre smartphone.