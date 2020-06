Clients Orange et Sosh : voici une vente flash smartphone exclusive

Pour remercier ses clients fidèles, Orange et Sosh proposent régulièrement des remises exclusives et temporaires sur divers appareils. Aujourd'hui, le Huawei P30 voit son prix chuter pour passer à 349,90 euros.

Alors que les utilisateurs d’Orange et Sosh profitent déjà de la meilleure couverture 4G en France, ils profitent également d’un autre avantage conséquent. En effet, l’opérateur propose à ses utilisateurs des remises exclusives sur divers produits. La seule condition pour en profiter est d’être déjà client mobile d’Orange ou de sa filiale Sosh.

Ce mois-ci, c’est le Huawei P30 qui est à l’honneur. L’un des meilleurs flagships de l’année 2019 voit ainsi son prix fondre à 349 euros grâce à une remise immédiate. Pour l’accompagner, les écouteurs Huawei Freebuds lite et Freebuds 3 profitent également de remises dans le cas d’un achat simultané avec le Huawei P30. Les premiers se retrouvent ainsi au prix de 39,99 euros (contre 99,99 euros habituellement) et les seconds à 139,99 euros (contre 159,99 euros habituellement).

Le top du smartphone compact

Les smartphones avec des diagonales d’écrans inférieures à 6,2 pouces deviennent de plus en plus rares, surtout dans l’écosystème Android. Le Huawei P30 reste l’un des meilleurs représentants de cette catégorie, avec un excellent écran OLED de 6,1 pouces et un poids de 165 grammes.

Malgré son petit gabarit, le Huawei P30 offre une excellente autonomie, ce qui est rare dans cette catégorie de smartphone. Sa batterie de 3650 mAh est capable d’alimenter le smartphone deux jours durant. Dès lors que le pourcentage de batterie descend, la SuperCharge de Huawei de 22,5 watts permet de passer de 7 % à 100 % de batterie en une heure et quatorze minutes, ce qui est un délai très court.

Encore un as de la photo

Alors que son grand frère le Huawei P30 Pro récoltait de nombreux compliments sur sa partie photo, il faut savoir que le Huawei P30 est lui aussi très complet en photo. Ce dernier propose trois capteurs photo (contre quatre sur la version Pro), avec un objectif principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Le zoom hybride du P30 permet un agrandissement de 5 fois « seulement », contre 10 pour la version Pro.

Dans les faits, la qualité finale des clichés de ces deux appareils est très similaire, donc excellente. Les photos capturées par le Huawei P30 sont détaillées, avec une restitution des couleurs fidèles et une belle plage dynamique. Le Huawei P30 est également un très bon smartphone pour prendre des photos de nuit, notamment grâce à un mode dédié. Vous pouvez retrouver plusieurs exemples dans le test de Frandroid, où le Huawei P30 a reçu la note finale de 9 sur 10. D’autres photos sont également à retrouver sur le test longue durée du Huawei P30.

Le Huawei P30 à 349,90 euros

Même après un peu plus d’un an suivant sa sortie, le Huawei P30 est encore un excellent smartphone en 2020. Il l’est encore plus quand son prix passe à 349,90 euros. Pour profiter de ce tarif réservé aux clients d’Orange et Sosh, il suffit de se rendre sur cette page. Pour les clients Orange depuis plus de 24 mois, le Huawei P30 passe même au prix de 49,90 euros grâce au programme « Changer de mobile » de l’opérateur.

Enfin, le prix des écouteurs sans fil de Huawei est également en baisse lors de l’achat du Huawei P30 sur les sites d’Orange ou Sosh. Ainsi, le prix des Freebuds lite passe à 39,99 euros, et celui des Freebuds 3 descend à 139,99 euros.