C’est le retour du forfait mobile au meilleur rapport data/prix du moment : 200 Go à 14,99 euros seulement

Bouygues Telecom relance son offre promotionnelle sur le forfait mobile B&You de 200 Go à 14,99 euros par mois. Cette offre propose également plusieurs options qui permettent de tirer le meilleur parti de ce forfait, comme un accès à la 5G pour 3 euros de plus seulement.

Si vous êtes à la recherche du forfait mobile qui propose le meilleur rapport data/prix du moment, il se trouve actuellement chez Bouygues Telecom. En effet, la branche B&You de l’opérateur propose un nouveau forfait mobile de 200 Go de données contre 14,99 euros par mois seulement, sans prix qui double au bout d’un an et jusqu’au 10 février seulement. Avec une quantité de données si importantes, vous ne serez presque jamais limité dans l’usage de votre téléphone. D’autant que certaines options très intéressantes peuvent compléter cette offre.

Un forfait mobile 200 Go à 14,99 euros par mois

Que ce soit pour du cloud gaming, du streaming ou encore du partage de connexion, disposer d’une grande enveloppe de données sur son forfait mobile permet d’élargir l’usage de son téléphone sans trop se préoccuper de sa consommation. C’est ce que permet le dernier forfait B&You de Bouygues Telecom à 14,99 euros par mois, qui comprend :

200 Go de data en 4G

Appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM, également depuis l’Europe

15 Go de data à utiliser en Europe et les DOM

C’est simple, il s’agit actuellement de l’offre la plus généreuse en données avec un prix si intéressant. D’autant que le prix affiché n’augmentera pas après un an. B&You oblige, le forfait mobile est sans engagement, ce qui vous permet de changer d’opérateur à tout moment sans avoir à payer de frais.

Des options pour tirer profit au maximum de son forfait mobile

En complément de son offre, B&You propose également différentes options très intéressantes à rattacher à son forfait mobile. Elles ont l’avantage d’être affichées à des tarifs attractifs.

Basculer vers la 5G pour 3 euros de plus

Si vous avez la chance d’avoir un smartphone compatible, sachez que vous pouvez profiter de la 5G sur ce forfait mobile pour 3 euros de plus seulement. Ainsi, à 17,99 euros contre 200 Go de données en 5G, cette offre se place encore comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix. Bouygues Telecom met d’ailleurs à disposition une carte afin de savoir quelles zones sont couvertes par la 5G.

Pour en profiter, et une fois que vous avez souscrit à l’offre, vous devez vous rendre dans votre espace client, puis cliquer sur « ajouter des options » dans le bloc « comment enrichir mon offre ». Rendez-vous ensuite dans la rubrique « communication » pour souscrire à l’option 5G. Enfin, il est possible de faire marche arrière et résilier l’option 5G depuis l’espace client.

Une deuxième carte SIM pour 2 euros de plus

Avec 200 Go de données mobiles, il est facilement possible d’utiliser une partie de cette enveloppe pour un autre appareil mobile. Grâce à l’option multi-SIM facturée 2 euros par mois, vous pouvez ainsi profiter d’une deuxième carte SIM reliée à votre enveloppe de data. Les possibilités sont ensuite nombreuses : vous pouvez l’utiliser pour une tablette, un routeur 4G ou un autre objet connecté qui le permet.

Là encore, vous devez vous rendre dans votre espace client pour profiter de cette offre. La marche à suivre est la même que pour l’option 5G, sauf que vous devez cette fois sélectionner l’option « multi-SIM internet ».

Un second numéro sur la même carte SIM pour 3 euros par mois

Que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, disposer d’un deuxième numéro de téléphone peut s’avérer pratique. Grâce à une option facturée 3 euros par mois, Bouygues Telecom vous permet d’obtenir un second numéro de téléphone sans changer de mobile ni de forfait. Il s’agit d’un service proposé par l’entreprise onoff, qui est inclus gratuitement le premier mois de souscription.

Cette option peut être activée dès la souscription. Une fois que le forfait 200 Go de B&You est dans votre panier, il suffit de cliquer sur « ajouter une option » pour la trouver.

Changer de forfait mobile est un jeu d’enfant

Changer d’opérateur et passer d’un forfait à l’autre est bien plus simple qu’il y a quelques années. Dorénavant, c’est le nouvel opérateur qui prend en charge toutes les démarches administratives à votre place. Vous n’avez qu’à vous fournir votre code RIO (en appelant le 3179) lors de la souscription pour résilier automatiquement l’ancienne offre et conserver votre numéro de téléphone.