Ce forfait mobile Cdiscount Mobile 200 Go est désormais à 9,99 euros pendant 12 mois

Cdiscount Mobile revient avec l’une des offres mobiles les plus intéressantes du marché. En effet, l’opérateur dégaine un forfait 200 Go sans engagement à 9,99 euros mensuels la première année.

Si la guerre des prix à laquelle se livrent les différents opérateurs semble interminable, certaines actions sont plus décisives que d’autres. C’est notamment le cas de Cdiscount Mobile qui fait passer le prix de son forfait mobile 200 Go sous la barre des 10 euros mensuels pendant les 12 premiers mois (avant de passer à 24,99 €/mois). Un tarif plus qu’intéressant pour une offre mobile sans engagement.

Qu’offre le forfait de Cdiscount Mobile ?

Le principal argument du forfait mobile de Cdiscount Mobile est son enveloppe data. Celle-ci est colossale avec un total de 200 Go alloués chaque mois. Concrètement, cela vous permet de regarder près de 310 heures de contenu en streaming sur Netflix ou Amazon Prime, ou d’écouter plus de 2 500 heures de musique sur Spotify ou Apple Music.

Le forfait mobile de Cdiscount Mobile comprend également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM. Qui plus est, il permet d’utiliser jusqu’à 5 Go de data 4G depuis l’UE et les DOM.

Cdiscount Mobile est un opérateur virtuel qui s’appuie sur le réseau NRJ Mobile, et par extension celui de Bouygues Telecom. Cela permet à Cdiscount Mobile de fournir une bonne couverture réseau ainsi qu’un excellent débit.

Un forfait très accessible et sans engagement

L’autre force du forfait Cdiscount Mobile 200 Go est son prix. L’abonnement coûte 9,99 euros par mois les 12 premiers mois. C’est simple, il n’y a pas mieux actuellement pour ce tarif. Passé cette période, le prix du forfait mobile grimpe à 24,99 euros par mois.

Autre avantage de cette offre mobile 200 Go : elle est sans engagement. Cela vous permet d’avoir une plus grande souplesse dans la gestion de votre abonnement.

Le forfait mobile 30 Go de Cdiscount Mobile est également en promotion. En effet, il affiche une facture mensuelle de 2,99 euros pendant 6 mois, avant de passer à 12,99 euros.

Une souscription simple et rapide

Il est possible de conserver son ancien numéro lors de la souscription, en fournissant son identifiant RIO que vous pouvez obtenir en composant le 31 79. Bien entendu, Cdiscount Mobile peut également vous fournir un nouveau numéro si vous le souhaitez. Quoi qu’il en soit, l’opérateur s’occupe de toutes les démarches concernant le transfert de ligne. Le changement vers le nouvel opérateur et l’activation de la carte se font sans interruption des services.

Sur la première facture, il faudra compter 10 euros supplémentaires pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. Celle-ci sera livrée sous 48 heures.