Complément intéressant aux autres boitiers de la gamme, le Deco X20-4G de TP-Link permet d’ajouter une connectivité 4G à votre installation tout en profitant également du Wi-Fi 6 et d’une compatibilité avec le reste des appareils Deco.

Wi-Fi ou 4G, à vous de choisir. Le boîtier TP-Link Deco X20-4G permet de profiter d’un réseau Wi-Fi 6 de qualité et est également équipé d’une connectivité 4G permettant de l’utiliser sans (ou en complément) d’une connexion internet classique. Le boîtier pourra également s’intégrer dans un réseau maillé Deco existant.

L’appareil est vendu seul au prix conseillé de 220 euros et dispose des mêmes fonctionnalités que le reste de la gamme. Il pourra ainsi s’adresser aux utilisateurs disposant d’une connexion internet suffisamment performante ou souhaitant ajouter un lien de secours à leur connexion internet habituelle.

TP-Link Deco X20 4G Fiche technique

Modèle TP-Link Deco X20 4G Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Débit Wi-Fi Maximal 1.8 Gbit/s Couverture Wi-Fi Jusqu'à 200 m² Nombre d'appareils connectés maximal 150 Système Mesh Oui Compatibilité 4G Oui Bandes 4G supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) Compatibilité 5G Non Nombre de port Ethernet 3 Débit Ethernet maximal 1 Gbit/s Assistant Vocal Amazon Alexa Sécurité réseau WPA2 Prix 191 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

TP-Link Deco X20 4G Design : en toute discrétion et simplicité

Le Deco X20-4G se présente sous la forme d’un discret cylindre entièrement en plastique blanc dans la lignée des autres appareils de la gamme. La marque s’autorise une légère originalité sur la partie supérieure avec un effet de vague où trône son logo très discret.

En pratique, le Deco X20-4G se montre bien plus compact et discret que les imposants boîtiers du kit X90 que nous avons testé. Il est, en revanche, un peu plus haut que les boîtiers X20 « classiques » avec lesquels il est donc logiquement compatible. Plutôt léger, on regrette l’absence d’un revêtement antidérapant qui aurait évité qu’il se balade du fait des câbles branchés à l’arrière.

La connectique du boîtier prend donc place à l’arrière et se compose logiquement d’un connecteur pour l’alimentation qui est ici accompagné de 3 ports RJ45 (1 Gb/s). Ces derniers permettront d’une part de raccorder le X20-4G à notre réseau local, mais également d’y brancher des appareils qui nécessitent d’être connectés en filaire.

Un petit cache, lui aussi positionné à l’arrière, abrite deux connecteurs pour antenne externe. Un appendice que l’on retrouvait également sur le routeur du kit NBK752 de Netgear. La carte NanoSIM dispose, quant à elle, d’un emplacement dédié et positionné sous le boîtier. Ce n’est pas l’endroit le plus accessible, mais il ne sera en général pas nécessaire d’y accéder régulièrement.

Le boîtier est également équipé d’une LED d’indication qui changera de couleur en fonction de l’état de l’appareil et de la connexion. Aucun bouton n’est présent sur le X20-4G, à l’exception d’un bouton reset, situé à proximité de l’emplacement SIM.

S’il ne fait pas aussi premium que ses concurrents chez Netgear, le Deco X20-4G de TP-Link se montre néanmoins beaucoup plus discret et sera bien plus simple à intégrer dans l’intérieur de chacun. De la même façon, on imagine plus facilement le transporter en déplacement.

TP-Link Deco X20 4G Des fonctionnalités identiques au haut de gamme

L’expérience et les fonctionnalités proposées sur ce kit X20-4G sont très similaires (si ce n’est identique) à ce que l’on retrouvait sur le modèle haut de gamme de la marque. La première configuration via l’application est particulièrement limpide avec une détection immédiate de l’appareil et un accompagnement qui permettra à chacun de mettre en service le boîtier.

Si Netgear a plutôt tendance à mettre (trop) en avant la connectivité cellulaire lors de la configuration initiale, TP-Link nous laisse ici clairement le choix en nous expliquant les différents choix possibles. Une fois le X20-4G configuré, on profite d’une application très complète permettant de personnaliser finement le fonctionnement de l’appareil.

On retrouve ainsi l’immense majorité des fonctionnalités essentielles et avancées telles que la gestion du DHCP, de la redirection de port ou encore la gestion des VLAN pour éventuellement s’affranchir de la box de votre opérateur. Les fonctions ne sont pas aussi complètes que chez la concurrence, mais très largement suffisantes pour l’écrasante majorité des utilisateurs.

L’application permet également de consulter la liste des appareils connectés et l’état de la connexion tout en offrant un menu dédié au fonctionnement de la connexion cellulaire qui pourra logiquement être utilisée en secours de votre connexion internet habituelle, avec une bascule automatique.

Les fonctions de sécurité et de filtrage HomeShield sont toujours de la partie et se montrent très complètes avec un vrai contrôle parental, la possibilité de bloquer certains sites ou encore la réception de notifications. Pour aller plus loin et profiter de fonctionnalités supplémentaires, un abonnement est également proposé, mais nous n’aborderons pas ce dernier dans ce test.

Le constat est donc le même que pour le kit X90 : on profite d’une application simple à prendre en main et globalement complète. Elle conviendra aussi bien aux néophytes qu’aux utilisateurs plus exigeants, bien que certaines fonctionnalités manquent à l’appel comparativement à ce que propose la concurrence.

TP-Link Deco X20 4G Performances : du très bon et un mystère 4G…

Afin de juger des performances du TP-Link Deco X20-4G, nous l’avons soumis à notre protocole de test habituel. Celui-ci consiste à effectuer des tests de débit dans les deux sens à l’aide d’un PC portable en Wi-Fi 6 qui communique avec un serveur raccordé directement au boîtier.

En conditions optimales, nous atteignons ici un débit moyen d’environ 830 Mb/s en téléchargement. Le débit en upload reste un peu en retrait avec « seulement » 652 Mb/s en moyenne. En changeant de pièce, le débit descendant se stabilise à un peu plus de 650 Mb/s alors que le débit montant plafonne aux alentours des 380 Mb/s.

Le test en extérieur et donc derrière un mur porteur est étonnamment convaincant. En effet, le X20-4G parvient à maintenir une liaison stable autour des 330 Mb/s en téléchargement et atteint sans difficulté les 200 Mb/s en upload. Le test en 4G nous permet d’atteindre 50 Mb/s en téléchargement et à peine 1 Mb/s en téléversement. Rien d’exceptionnel, mais ce sont ici les limitations de la technologie et la couverture de l’opérateur qui plombent logiquement le débit.

La bascule automatique sur la liaison 4G s’effectue en une vingtaine de secondes après coupure de la liaison Ethernet. Une valeur assez honorable, bien que deux fois supérieure à ce que propose Netgear. Le retour en filaire est par contre bien plus efficace avec une bascule qui s’effectue en moins de 10 secondes.

Si la bascule s’effectue sans encombre pour les appareils connectés en Wi-Fi au boîtier, nous avons rencontré quelques difficultés avec notre ordinateur connecté en Ethernet. En effet, pour une raison que nous ignorons, lors du passage en 4G, l’ordinateur perd totalement sa connectivité, comme si le X20-4G refusait de lui fournir une adresse IP.

Nous avons contacté TP-Link à ce sujet, mais n’avons pour l’heure reçu aucune réponse. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ce test lorsque nous aurons eu de plus amples explications.

TP-Link Deco X20 4G Prix et disponibilité

Le Deco X20-4G est disponible au prix conseillé de 220 euros.