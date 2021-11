Test du TP-Link Deco X90 : un kit Wi-Fi 6 performant avant tout

Après Netgear et Asus, c’est au tour du kit Wi-Fi 6 Deco X90 de TP-Link de passer au banc d’essai. Fonctionnalités, performances, on vous dit tout sur le kit haut de gamme de la marque.

Le TP-Link Deco X90 est un kit Wi-Fi 6 tribande capable d’atteindre un débit théorique cumulé de 6,6 Gb/s. Comme ses concurrents, le kit est composé de deux appareils similaires qui permettront la création d’un réseau maillé afin d’optimiser la couverture du domicile.

Au-delà de l’aspect Wi-Fi, le Deco X90 peut complètement remplacer la box opérateur et profite de fonctionnalités de sécurité et de filtrage (payantes) ainsi que de quelques fonctions avancées liées au réseau. Ce kit, composé de 2 appareils et proposé au prix conseillé de 569 euros.

D’imposants cylindres blancs

Chaque constructeur y va de sa touche personnelle en ce qui concerne le design de ses kits Wi-Fi. La direction prise par TP-Link n’est selon nous pas la plus intéressante tant les Deco X90 sont imposants. Les deux boitiers se présentent donc sous la forme de gros cylindres blancs avec quelques petites originalités visuelles qui les rendent un peu moins monotones.

Gageons que leur format « généreux » a permis à la marque d’y intégrer des antennes plus performantes. Malgré tout, ce choix de design rend le kit facilement intégrable dans tous les intérieurs, pour peu que vous ayez la place nécessaire.

Pour le reste, il n’y a pas grand-chose de plus à dire sur ce kit Deco X90. Une LED d’indication est présente à la base de la rainure en façade. Elle sera notamment utile lors de la première configuration ou en cas de problème. Cette LED est allumée en permanence, mais peut être désactivée complètement ou selon un planning pour ne pas illuminer inutilement la pièce.

Malgré la taille imposante des boitiers, TP-Link a été un peu chiche en ce qui concerne la connectique. En effet, et même si l’un d’eux est en 2,5 Gb/s, on ne retrouve que 2 ports RJ45 par boitier, là où la concurrence en propose généralement 4. Cela pourra poser problème si vous souhaitez raccorder de nombreux appareils derrière les boitiers, puisqu’il vous faudra investir dans un matériel supplémentaire comme un switch par exemple.

Le connecteur d’alimentation est quant à lui caché sous la base des boitiers et s’intègre de façon très discrète. C’est également à cet endroit que l’on retrouve l’habituel bouton de remise à zéro.

Au final, ce kit Deco X90 en impose par son format, mais fait le strict minimum au niveau de la connectique. Si la présence d’un port 2,5 Gb/s pourra être intéressante pour certain, on aurait finalement préféré n’avoir que des ports 1 Gb/s, mais qu’ils soient tout simplement plus nombreux. Dommage.

Une première mise en route limpide

Afin de s’adapter au grand public, TP-Link propose logiquement une application mobile dédiée à la configuration de ses kits Deco. Le kit X90 ne fait pas exception et devra donc être configuré avec cette dernière, qui est évidemment disponible sur le Play Store et sur l’App Store d’Apple.

Après avoir branché le kit électriquement et suivi les indications, celui-ci est immédiatement détecté par l’application. L’appareil va ensuite tenter de détecter votre configuration réseau actuelle pour configurer correctement le kit. En pratique, si vous conservez votre box internet, choisissez le mode « IP dynamique ».

Après avoir défini les paramètres de votre nouveau réseau Wi-Fi, le smartphone devra s’y connecter et l’ensemble sera opérationnel. En toute logique, une mise à jour du firmware devrait être proposée et nous vous invitons évidemment à la réaliser.

Des fonctionnalités limitées par rapport à ses concurrents

Pour une fois, nous ne nous attarderons pas sur l’interface web qui est beaucoup plus limitée que l’application mobile. Celle-ci sera plutôt utile à titre informatif que pour vraiment configurer le kit.

Revenons-en à l’application qui accueille l’utilisateur avec un écran résumant les appareils actuellement connectés. Un second onglet est dédié à la domotique, puisque TP-Link propose quelques références d’ampoules et autres interrupteurs. Nous ne nous attarderons pas sur ces fonctionnalités dans ce test.

Tout comme Netgear, TP-Link propose également une suite de sécurité et de filtrage nommée « HomeShield ». De nombreuses fonctions sont proposées gratuitement, mais il faudra débourser 59,99 euros par an pour débloquer la totalité des possibilités offertes par la solution.

Scan du réseau, blocage de site web, blocage de l’accès internet, notifications… Les fonctions sont plutôt complètes, mais les plus intéressantes, telles que le contrôle parental et certaines liées à la sécurité, ne sont accessibles que dans la version payante. Dommage.

En ce qui concerne les réglages plus pointus, le kit Deco X90 est malheureusement moins complet que ses concurrents. On ne profite pas d’autant d’options, mais les plus importantes sont tout de même présentes avec notamment la possibilité de personnaliser le réseau local, le serveur DHCP, la compatibilité avec l’éventuel décodeur TV de votre opérateur ou encore la redirection de port.

Ces différents paramètres conviendront logiquement à l’immense majorité des utilisateurs, mais si vous recherchez un appareil capable de vraiment prendre le rôle d’un routeur avec des réglages poussés, on vous recommandera plutôt de vous tourner vers les solutions de Netgear et Asus.

Malgré cela, on apprécie la possibilité de remplacer complètement la box de l’opérateur avec le kit Deco, même si les instructions fournies par la marque sont plutôt succinctes. Il est également possible d’utiliser le kit en mode point d’accès, afin de laisser la gestion du routage et autres fonctions réseau à votre box internet.

Des performances (très) solides

Pour commencer, précisons que ce kit Deco X90 est un kit tribande, ce qui implique qu’une des bandes est dédiée à la communication entre les satellites. De fait, ce lien n’impacte pas la bande passante disponible pour les appareils qui se connectent aux Deco. Cette caractéristique importante se retrouve quasi exclusivement sur les kits haut de gamme comme celui-ci. Comme souvent, la liaison entre les boitiers peut également être faite en filaire, via un des ports RJ45.

Théoriquement, les Deco X90 peuvent atteindre un débit cumulé de 6,6 Gb/s. Cette valeur est obtenue en additionnant la bande passante disponible sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. En pratique, il ne sera pas possible d’atteindre de telles performances sur une seule et même machine, sachant en plus que nous serons limités par le reste de notre réseau qui fonctionne en gigabit (donc limité à 1 Gb/s).

Pour les besoins de ce test, nous avons utilisé un PC portable MSI Summit E16 Flip Evo, compatible Wi-Fi 6E. Comme toujours, les mesures réalisées ici sont à considérer comme pouvant être limitées par le PC plutôt que par le kit TP-Link, même si elles donnent une bonne idée des performances globales de la solution.

Pour commencer, l’idée est de mesurer les performances brutes de la solution en utilisant un seul des deux éléments et en effectuant les tests de débit en condition optimale à environ 1 mètre de l’émetteur. Dans ces conditions, et en Wi-Fi 6 donc, nous obtenons un débit moyen de 925 Mb/s, soit presque la limite physique des câbles par lesquels le test passe.

Afin d’estimer la puissance du signal, le test a été reproduit en plaçant l’ordinateur à l’extérieur du logement, ce qui implique que les ondes passent par plusieurs cloisons et, surtout, par un mur porteur qui fait en général très mal aux ondes 5 GHz. Ici, les résultats sont plus que corrects avec débit plutôt correct situé en 300 et 400 Mb/s.

Un appareil compatible Wi-Fi 5, comme notre iPad Pro de 2020, parvient à maintenir un débit très stable juste sous la barre des 700 Mb/s. Ici encore, on reste sur des performances exemplaires pour la solution de TP-Link.

Comme toujours, on rappelle que l’ajout d’un second Deco X90 afin de former un réseau maillé n’augmentera pas les performances brutes de la solution, mais permettra surtout d’en améliorer la couverture. Nous en avons profité pour raccorder notre PC en filaire, directement sur le satellite afin de mesurer les performances de la liaison entre les deux appareils. Ici, le kit Deco fait un peu moins bien qu’en Wi-Fi 6 directement avec une moyenne de « seulement » 847 Mb/s.

Enfin, notons que la latence s’est montrée très limitée avec 1 à 2 ms ajoutées à notre temps de réponse moyen. Toutes ces mesures nous permettent d’affirmer que le kit TP-Link Deco X90 offre des performances exemplaires, aussi bien pour les appareils Wi-Fi 6 que pour ceux uniquement compatibles avec le Wi-Fi 5. Encore une fois, un seul boitier suffira amplement à couvrir un logement de 50 à 70 m2.

Prix et disponibilité du kit TP-Link Deco X90

Le kit Wi-Fi 6 TP-Link Deco X90 est disponible au prix conseillé de 569 euros.