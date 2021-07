yeedi mop station : 100 euros d’accessoires offerts pour ce robot-aspirateur qui mise sur ses serpillières

Pour tous les flemm… les pragmatiques qui préfèrent laisser le nettoyage à un robot, réjouissez-vous. yeedi propose un modèle qui aspire vos sols, et les nettoie en même temps. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, une offre de précommande permet de bénéficier de plusieurs accessoires offerts, d’une valeur de plus de cent euros.

C’est une occasion à saisir. Si le yeedi mop station n’est pas disponible avant le mois d’août, c’est pourtant le bon moment pour l’acheter. Pendant la période de précommande, les 300 premiers à réserver le produit se verront offrir pour une centaine d’euros d’accessoires dont des filtres, serpillières de rechanges et même un bracelet Xiaomi Mi Band 6.

Pas de panique pour ceux qui rateront cette opportunité, le prix de cet aspirateur robot nouvelle génération est fixé à 649 euros, ce qui est environ 200 euros moins chers par rapport à des produits équivalents chez de plus gros noms du marché.

Laver le sol avec des serpillières toujours propres

Le principal atout de la mop station de Yeedi est d’offrir un nettoyage des sols très performant. Le robot possède en effet une particularité qui fait la différence par rapport à d’autres modèles : il est vendu avec une station de recharge qui comprend deux réservoirs d’eau de 3,5 litres chacun.

Ces deux réservoirs font office de station-service, de nettoyage et de vidange pour le robot. Celui-ci est équipé d’un petit réservoir de 200 ml d’eau qui vient alimenter les deux serpillières. Quand il a terminé de passer la serpillière, il revient alors à sa station de recharge qui va s’occuper d’alimenter le robot en eau, mais aussi de nettoyer les deux serpillières.

Petit bonus, la station permet aussi de sécher les serpillières après chaque nettoyage. Il est enfin inutile de préciser qu’en plus de tout ceci, une fois son nettoyage effectué, le yeedi Mop station se range dans ladite station et se recharge de lui-même.

Un aspirateur puissant

Le yeedi mop station n’est pas qu’un robot nettoyant. C’est également un très bon aspirateur autonome d’une puissance de 2500 Pa. Une puissance qui assure non seulement une élimination efficace de la saleté dans son ensemble, mais aussi une aspiration efficace sur les sols durs comme le lino ou le parquet. Les sols plus complexes ne sont pas non plus en reste, car le yeedi mop station s’adapte aussi à la moquette ou aux tapis.

Autre atout dans la manche de ce yeedi mop station : la présence d’une application compagnon qui permet de cartographier les allées et venues du robot depuis l’écran et de contrôler ses déplacements à la voix.

Rien à faire, il s’occupe de tout

Totalement autonome et indépendant, le yeedi mop station se dirige également tout seul dans la maison grâce à la technologie SLAM (simultaneous localization and mapping). Celui-ci scanne l’ensemble de la pièce, enregistre les obstacles et les changements de surface au sol pour adapter son parcours de la manière la plus efficace possible. Pas de panique donc, le yeedi mop station n’ira pas lessiver le tapis, mais bel et bien le sol de la maison.

Cent euros d’accessoires offerts pour les 300 premières précommandes

Ce petit robot est finalement un compagnon du quotidien extrêmement performant. Outre une aspiration efficace, il propose surtout un système très bien pensé de nettoyage du sol. D’un côté, la station de recharge équipée de deux contenants stocke l’eau propre, récupère l’eau sale et sèche les deux chiffons microfibres chargés du nettoyage. De l’autre, le robot combine aspiration et lavage, le tout via une application smartphone permettant de suivre le yeedi mop station à la trace.

Le yeedi Mop Station est actuellement en précommande jusqu’à sa sortie officielle en août. Pendant cette période, les 300 premières réservations effectuées via l’inscription à la newsletter se verront offrir un Xiaomi Mi Band 6, une brosse d’aspiration, trois jeux de filtres pour l’aspirateur et trois paires de serpillières de rechange pour la partie nettoyante. Un joli cadeau d’environ 100 euros.