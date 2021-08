Option payante chez SFR, présentation du Xiaomi Mi Mix 4 et SSD lent sur la PS5 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 4 août : une nouvelle option payante proposée par défaut chez SFR, la date de présentation du Xiaomi Mi Mix 4 et un SSD plus lent que ceux recommandé par Sony, mais efficace, sur la PS5. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

SFR : comment dire non à la nouvelle augmentation de prix sur l’Internet fixe

Comme c’est parfois le cas, SFR a décidé d’ajouter automatiquement une nouvelle option à ses abonnés sur Internet fixe. Problème, cette nouvelle option est payante, avec un tarif de trois euros par mois qui sera automatiquement répercuté sur la facture. Elle consiste simplement à proposer les appels illimités vers tous les numéros de téléphones portables en Europe. Si cette option pourra bien intéresser certains utilisateurs attention donc pour les autres. On vous explique dans notre article comment modifier les réglages de votre compte pour refuser cette nouvelle option et, surtout, ne pas payer les trois euros supplémentaires à votre facture.

Xiaomi Mi Mix 4 : c’est officiel, la nouvelle vitrine technologique sera bientôt présentée

L’annonce était attendue depuis plusieurs mois, elle est finalement datée. Xiaomi a annoncé ce mercredi que son prochain smartphone haut de gamme, le Mi Mix 4, sera présenté la semaine prochaine, le 10 août plus précisément. Il faut dire que le smartphone est particulièrement attendu, le constructeur ayant délaissé sa gamme Mi Mix depuis trois ans et la présentation du Mi Mix 3 fin 2018. Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les spécificités de ce Mi Mix 4, chaque modèle de la gamme se distinguant notamment par son design.

PS5 : ils ont testé un SSD plus lent que ceux recommandés par Sony

La semaine dernière, Sony annonçait les caractéristiques requises pour l’installation de SSD au format M.2 sur sa PlayStation 5, une fonction désormais proposée aux utilisateurs inscrits au programme bêta. Néanmoins, le site américain The Verge s’est amusé à tester l’installation d’un disque aux caractéristiques inférieures aux préconisations de Sony. En l’occurrence, le SSD utilisé propose des vitesses de lecture et d’écriture séquentielle inférieures aux 5500 Mo/s. Résultat ? Ça fonctionne quand même. Évidemment, les performances ne sont pas au beau fixe, mais le SSD utilisé permet tout de même de jouer à différents jeux comme Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal, Spider-Man Miles Morales, FFVII Remake ou Yakuza Like a Dragon.