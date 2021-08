Redmi Note 10S, Freebuds Pro et aspirateurs à moins de 200 € ? C’est chez AliExpress que ça se passe et ça ne va pas durer

Les vacances sont finies (oui désolé c’est la triste réalité). Dans cet océan de mauvaises nouvelles, AliExpress lance ses offres de rentrée. Xiaomi Redmi Note 10S, Freebuds Pro et autres aspirateurs connectés, le tout à des prix inférieurs à 200 euros, qui dit mieux ?

Chaque retour de vacances a son lot d’indispensables pour démarrer du bon pied. Outre les sempiternelles fournitures scolaires, cette période de l’année est également l’occasion de renouveler ou tout simplement d’inaugurer de nouveaux équipements tech’. Ça tombe bien, sur AliExpress, il y en a un sacré paquet en promotions. Suivez le guide, on vous a déniché les plus intéressantes.

Redmi Note 10S : il passe de 200 à 170 €

Ce qui est intéressant sur ce smartphone signé Xiaomi, c’est qu’il reprend peu ou prou la fiche technique de son cousin le Redmi Note 10, mais avec quelques petites améliorations.

Il garde le même design avec son bel écran de 6,43 pouces, et un dos mat coloré du plus bel effet (4 couleurs sont en effet disponibles). Côté processeur, on peut compter sur une puce Helio G95 (contre un Snapdragon 678 pour son cousin), un peu plus puissante que sur le modèle d’origine. L’appareil a, lui aussi, été revu et propose un capteur principal de 64 Mégapixels contre 48 pour le Redmi Note 10.

Un changement de niveau qui peut sembler anecdotique, mais qui permet à ce très bon mobile milieu de gamme de passer à la vitesse supérieure. Puissant et efficace, il plaira par son prix raisonnable et pour sa puissance qui comblera les joueurs modérés et les accros aux réseaux sociaux. Il a d’ailleurs obtenu la très bonne note de 9/10 lors du test réalisé par la rédaction de Frandroid.

Huawei Freebuds Pro : ils passent de 125 euros à 105 € sur AliExpress

Compacts et polyvalents, les Huawei FreeBuds Pro sont la bonne surprise de la fin d’année 2020 côté écouteurs true wireless. Équipés d’une bonne réduction de bruit et une très belle qualité d’écoute, on peut leur ajouter la charge rapide et sans fil. L’autonomie n’est pas en reste puisque les Huawei FreeBuds 3 peuvent tenir en théorie jusqu’à 30 heures sans faillir. Ceux qui apprécient ne pas passer par leur smartphone seront enfin ravis de pouvoir contrôler le volume depuis leurs écouteurs.

Les Huawei Freebuds Pro qui ont obtenu la très bonne note de 8/10 lors des tests de la rédaction sont disponibles à un prix doux chez AliExpress. Ils passent en effet d’un prix d’environ 125 euros, à 105 euros sur la market place chinoise. L’occasion de s’équiper pour affronter le bruit des transports à la rentrée.

AmazFit GTS : elle passe d’un peu plus de 100 € à 76,37 € sur AliExpress

Clone assumé d’une autre montre connectée bien connue, la AmazFit GTS n’a rien à envier au modèle original dont elle s’inspire. Légère et efficace, cette montre connectée au format rectangulaire ne pèse sur le poignet que 24,8 petits grammes. Elle est en plus bourrée de tout ce que l’on attends d’une montre sportive : un GPS embarqué, une résistance à l’eau 5ATM, le NFC et cerise sur le gâteau, une autonomie record qui, en utilisation normale, lui permet de tenir 14 jours entre deux recharges et un peu plus de 24 heures si le GPS est activé.

Cette montre très complète est le modèle parfait pour se remettre au sport à la rentrée sans vider son compte en banque. Elle bénéficie en effet d’une jolie réduction qui fait chuter son prix à 76,37 € au lieu de la bonne centaine d’euros habituelle chez d’autres revendeurs. Une occasion à ne pas rater.

Dreame V10 Pro : il passe de 260 € à 195,21 €

Autonomie de 60 minutes maximum, 10 000 tours par minute et une batterie d’accessoires conçus pour faciliter le ménage, cet aspirateur balai a tout pour plaire côté performances. Le Dreame V10 Pro se démarque également par la présence d’un très appréciable écran LCD offrant pléthore d’indications comme l’état de la batterie, du filtre ou encore la puissance d’aspiration.

Un produit d’autant plus intéressant qu’il bénéficie sur AliExpress d’une réduction conséquente qui fait passer son prix, aujourd’hui aux alentours de 260 € à 195,21 €. Un must have pour vivre la rentrée dans une maison impeccable.

Xiaomi Mijia 1C : de 200 euros, il passe à 170,88 € chez AliExpress

Si vous êtes plus robot aspirateur qu’aspirateur balai, n’en dites pas plus, AliExpress a pensé à vous aussi avec le Xiaomi Mijia 1C. Le petit aspirateur robot signé Xiaomi est pensé pour ceux qui n’ont pas envie de lever le petit doigt pour faire le ménage. Non seulement il est programmable depuis l’application compagnon (scann de la pièce, vérification de la trajectoire…), mais en plus il aspire ET il lave le sol lors d’un même parcours.

Il dispose d’une bonne puissance d’aspiration de 2500 Pa, détecte le relief et peut adapter de facto la hauteur de la serpillière et de la brosse d’aspiration. Il est enfin plutôt compact puisque sa hauteur ne dépasse pas les 8,2 cm ce qui devrait lui permettre de passer sans trop de souci sous les meubles.

Le Xiaomi Mijia 1C est en somme un aspirateur robot plutôt complet et s’offre une petite trentaine d’euros de réduction sur AliExpress puisqu’il est au prix de 170,88 €