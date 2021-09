Disparition d’OxygenOS, rendus de la Tesla Model Q et nouvelle interface Google Messages – L’essentiel de l’actu de la semaine

La semaine a été marquée par l'annonce, par Pete Lau, de la disparition prochaine d'OxygenOS sur les smartphones OnePlus, mais également par de nouveaux rendus de la Tesla Model Q et la mise à jour de Google Messages. Retour sur les actus les plus marquantes de la semaine.

Dites adieu à OxygenOS… l’interface de OnePlus va disparaître en 2022

Cette semaine, OnePlus a confirmé ce que de nombreux observateurs pressentaient depuis des mois : son interface OxygenOS va disparaître. Le cofondateur de la marque — et désormais à la tête du consortium OnePlus-Oppo — Pete Lau, a en effet annoncé qu’à partir de l’an prochain, l’interface des smartphones de la marque allait être supprimée. En lieu et place, le cadre de OnePlus a annoncé le développement d’une toute nouvelle interface, issue de la fusion d’OxygenOS et de ColorOS, l’interface d’Oppo, elle aussi probablement destinée à disparaître. On en saura plus sur cette nouvelle interface lorsqu’elle arrivera sur le premier smartphone, le OnePlus 10, attendu en début d’année prochaine.

Tesla Model 2 / Q : de nouveaux rendus dévoilent une conception relativement ennuyeuse et conservatrice

Alors que Tesla vient de lancer en France sa Tesla Model Y, le constructeur américain préparerait également un nouveau véhicule plus accessible, baptisé Tesla Model 2 ou Tesla Model Q. Ce futur véhicule a déjà fait l’objet de plusieurs rendus 3D conçus par le site russe Kolesa. On peut y découvrir un véhicule qui semble particulièrement banal. Pour rappel, cette Tesla Model 2 devrait être conçue en Chine, à Shanghai plus précisément, d’où elle sera exportée partout dans le monde.

Google Messages profite de sa toute nouvelle interface Material You

Cette nouvelle version était attendue, elle n’a pas manqué. Alors que Google se prépare au lancement d’Android 12 et de sa nouvelle interface Material You, les applications de l’éditeur y passent peu à peu. L’une des dernières en date n’est autre que l’application de messagerie Google Messages. Cette semaine, elle a eu droit à un petit ravalement de façade pour les utilisateurs inscrits au programme bêta. Parmi les nouveautés, on notera surtout de nouvelles formes et de nouvelles couleurs pour le bouton servant à lancer une nouvelle conversation ou la barre de recherche. Néanmoins, cette nouvelle version de Google Messages est aussi destinée à profiter du nouveau thème Material You permettant à l’application de s’adapter aux couleurs du fond d’écran sur les smartphones Pixel sous Android 12.

Le test de la semaine : l’iPad mini 6

Annoncé la semaine dernière par Apple, l’iPad mini 6 est la nouvelle tablette petit format d’Apple. Au programme, on retrouve un nouveau design avec des bords plats, mais également un meilleur écran que la version précédente et une caméra selfie de haute définition. De quoi justifier le tarif de 559 euros ? C’est ce qu’on vous indique dans notre test complet.

La vidéo de la semaine

