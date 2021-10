Hausse des prix Netflix, USB-C 2.1 et publicité Google Pixel 6 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 1er octobre : la hausse des prix Netflix concernent bien tous les utilisateurs, l'arrivée de l'USB-C 2.1 une publicité pour le Google Pixel 6. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Abonnement Netflix : la hausse des prix en France concerne (presque) tout le monde

Plus tôt cette année, Netflix avait annoncé une hausse tarifaire de ses abonnements de l’ordre de 12,5 %. Ce qui est sûr désormais, c’est que cette augmentation va bien concerner tous les utilisateurs, et non pas uniquement les nouveaux clients.

USB-C 2.1 : les appareils, câbles et chargeurs arrivent, voici comment les repérer

L’USB-IF a dévoilé des logos afin de mieux distinguer les produits compatibles avec les dernières normes récemment mises en place. Par exemple, les appareils pouvant être rechargés jusqu’à 240 W auront tout bonnement droit à un logo 240 W très explicite.

Le Google Pixel 6 au cœur d’une publicité annonçant une sortie prochaine

Google n’a pas encore officiellement levé le voile sur le Pixel 6 qu’une publicité à déjà été publiée à la télévision japonaise. L’occasion d’apercevoir de nouvelles options de personnalisation via des nouveaux widgets. Le processeur Google Tensor est aussi mis en avant.

Vidéo Test de l’iPhone 13 Pro Max, une vraie réussite !

