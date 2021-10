Offrez-vous un Google Pixel 6 à 29 € (+8 €/mois pendant 24 mois) avec cette offre signée SFR

À peine sortis, les Pixel 6 et 6 Pro comptent déjà parmi les meilleurs smartphones de l’année. Avec un excellent rapport qualité/prix et un module photo exceptionnel, les deux nouveaux smartphones signés Google font mouche. Et pour leur arrivée, SFR propose une offre séduisante qui fait passer notamment le Pixel 6 à 29 € (+8 €/mois).

Ça y est, les Google Pixel 6 et 6 Pro sont enfin disponibles. Très complets, les smartphones signés du géant de Mountain View se démarquent comme souvent par leur module photo et leur expérience Android stock très fluide. Ils peuvent également se targuer de disposer de trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation. Deux mobiles hyper complets à qui il ne manque qu’une offre hyper complète, comme celle de SFR comprenant un Google Pixel 6 à 29 € (+8 €/mois pendant 24 mois) ou un Pixel 6 pro à 249 € (+8 €/mois pendant 24 mois) et un forfait 120 Go de data en 5 G.

Google Pixel 6 : le milieu de gamme qui rebat les cartes

Le Google Pixel 6 se positionne comme un milieu de gamme plus que compétitif. Fort de l’expertise logicielle de Google, il possède bien des cordes à son arc. À commencer par son bel écran OLED de 6,4 pouces parfaitement calibré à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une configuration idéale pour le streaming vidéo ou le jeu mobile.

À cela s’ajoute une petite nouveauté non négligeable : la présence d’un SoC maison, le Google Tensor, gravé plus finement qu’un processeur Snapdragon classique, ce qui lui assure une meilleure gestion des ressources et rend le smartphone moins énergivore. Côté mémoire, le Google Pixel 6 s’octroie 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. De quoi non seulement naviguer avec fluidité, mais également stocker bon nombre de fichiers. Cela dit, avec les services Google préinstallés et notamment le cloud, si vous manquez d’espace, il vous suffira d’en utiliser dans votre espace de stockage dématérialisé.

Pour ce qui est du module photo, encore une fois Google fait fort et propose un capteur principal de 50 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Si le smartphone n’embarque pas plus de capteurs, rassurez-vous : grâce à son traitement logiciel hors pair, le Pixel 6 se démarque comme le meilleur smartphone de sa catégorie notamment grâce à son mode nuit qui débouche les zones les plus sombres comme par magie.

Avec sa fiche technique complète et ses excellentes performances, le Google Pixel 6 a d’ailleurs écopé d’un 9/10 lors de son passage par la rédaction de Frandroid. Proposé habituellement à un prix de 649 euros, le Pixel 6 est disponible chez SFR à 29 € après une remise de 50 € (+8 €/mois pendant 24 mois) avec un forfait 120 Go de data en 5 G.

Google Pixel 6 Pro : le même en mieux

Pour ce qui est du Google Pixel 6 Pro, Google a repris la base de son Pixel 6 avec quelques améliorations notables. La diagonale d’écran passe par exemple de 6,4 à 6,7 pouces. L’écran est toujours OLED mais son taux de rafraîchissement passe de 90 à 120 Hz.

Côté fiche technique, si le Google Pixel 6 Pro est également à 128 Go de mémoire de stockage, il récupère quelques Go supplémentaires de RAM et atteint ainsi les 12 Go. Il conserve également le même processeur Tensor que son petit frère.

Le module photo passe quant à lui de deux à trois capteurs. Au 50 et au 12 mégapixels vient s’ajouter un téléobjectif de 48 mégapixels permettant un zoom optique x4. L’assurance d’excellentes prises de vue, bénéficiant, comme sur le Pixel 6, d’un traitement logiciel exceptionnel.

En somme, le Google Pixel 6 Pro s’adresse à ceux qui veulent un smartphone haut de gamme à un prix accessible. Il propose en effet la fiche technique d’un mobile premium, mais se situe sous la barre des 800 euros. Ses très belles performances lui ont d’ailleurs valu un 9/10 lors de son test par les journalistes de la rédaction. Grâce à 50 € remboursés après achat et à un forfait 120 Go, SFR propose le Pixel 6 Pro à 249 € (+8 €/mois pendant 24 mois).

Forfait SFR 120 Go 5G : le meilleur forfait pour le meilleur smartphone

Pour aller avec ces deux excellents mobiles, SFR propose une offre intéressante. L’opérateur propose en effet le Pixel 6 à 29 € grâce à 50 € remboursés après achat (+8 €/mois pendant 24 mois) et le Pixel 6 Pro à 249 € grâce lui aussi à 50 € de remise (+8 €/mois pendant 24 mois). À cela il faudra souscrire au très bon forfait 120 Go 5G de SFR. Ce dernier qui regroupe un grand nombre de data en 5G, est proposé à 28 euros par mois pendant la première année puis 43 € par mois pour les années suivantes. En choisissant ce forfait, vous pourrez ainsi profiter de :

120 Go de data mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM ;

Les MMS illimités vers la France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Les appels illimités, les SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Par ailleurs, la souscription à ce forfait vous donne accès au Bonus smartphone. Cette option incluse vous permet d’obtenir des tarifs préférentiels en cas de changement de mobile, garantit un prix de reprise de votre ancien smartphone, comprend le prêt d’un mobile en cas de vol, casse ou perte de votre smartphone.

Si vous souhaitez changer votre forfait actuel pour un forfait SFR 120 Go 5G, rien de plus simple. Il suffit, au moment de la commande, de vous munir de votre numéro RIO et de le communiquer à SFR qui se chargera ensuite de vous faire parvenir votre nouvelle carte SIM et assurera la portabilité de votre numéro actuel. De votre côté, vous n’aurez pas à bouger le petit doigt.