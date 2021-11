Télécommande dans l’application Google Home, Apple conseille Android et design du OnePlus 10 Pro – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 10 novembre : la télécommande d'Android TV arrive dans l'appli Google Home, Tim Cook conseille Android pour sideloader des applications et OnLeaks révèle le design du OnePlus 10 Pro. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Android/Google TV : l’application Google Home intègre un outil très pratique

Comme promis depuis plusieurs mois par Google, la firme a mis à jour son application Google Home afin d’intégrer une fonctionnalité particulièrement attendue des utilisateurs de téléviseurs équipés de Google TV ou d’Android TV : une télécommande. L’application domotique de Google permet en effet d’ouvrir une télécommande virtuelle, sur l’écran de son smartphone, qui va permettre d’afficher un code à afficher sur son téléviseur, puis d’accéder à certaines touches. On peut notamment en profiter pour lancer Google Assistant ou modifier le volume sonore.

Apple vous conseille Android, si vous voulez télécharger des apps en dehors de l’App Store

Alors qu’Apple fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires pour concurrence déloyale, le patron de la firme, Tim Cook, s’est défendu au cours d’une conférence organisée par le New York Times. Il a ainsi réfuté le fait qu’Apple empêche les consommateurs d’installer des applications sans passer par une boutique. D’après lui, une solution existe : Android. « Si cela est important pour vous, alors vous devriez acheter un téléphone Android. De notre point de vue, ce serait comme si j’étais un constructeur automobile qui expliquait à un client qu’il est préférable de ne pas mettre d’airbag et de ceintures de sécurité dans ma voiture », a indiqué le patron d’Apple. Une comparaison qui n’a pas grand sens compte tenu des protections proposées par Google grâce à Play Protect, y compris sur les applications sideloadées.

OnePlus 10 Pro : design inspiré et caractéristiques en fuite

Comme tous les ans, OnePlus devrait présenter, début 2022, ses prochains smartphones haut de gamme, les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro. Alors que l’année 2021 n’est toujours pas achevée, le leaker OnLeaks a une nouvelle fois volé la primeur des annonces au constructeur en publiant, en partenariat avec le site Zouton, des rendus 3D du OnePlus 10 Pro. On peut notamment découvrir son large module photo arrière qui n’est pas sans rappeler celui du Galaxy S21 Ultra et devrait être doté de quatre appareils. Le smartphone profiterait également d’un également de 6,7 pouces, d’une batterie de 5000 mAh et de 128 ou 256 Go de stockage.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.