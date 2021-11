Android/Google TV : l’application Google Home intègre un outil très pratique

L'application Google Home intègre une télécommande pour les appareils tournant sur Android TV et Google TV.

Les smartphones finiront probablement par remplacer les télécommandes de nos téléviseurs. Ils ont l’avantage certain d’être toujours à portée de main, là où les télécommandes ont cette fâcheuse tendance à se cacher entre deux coussins.

Un pas important vient d’être franchi dans la domination des smartphones sur les télécommandes : comme le rapporte 9to5Google, l’application Google Home, qui sert à contrôler la plupart des appareils de maison connectée Google, mais aussi ceux utilisant Android TV et Google TV, vient d’intégrer une zappette. Elle vient compléter celle déjà disponible sur l’app Google TV.

Des fonctionnalités encore un peu chiches

Pour le moment, la télécommande est un peu difficile à trouver au premier abord. Il faut se rendre dans le menu de l’appareil qu’on souhaite contrôler. Là, en bas à gauche, apparaît alors une option « ouvrir la télécommande ». Nous avons nous-mêmes pu tester la fonctionnalité sur une ShieldTV de Nvidia.

En bas à gauche apparait un bouton pour ouvrir une télécommande. // Source : Frandroid Au premier démarrage, un code vous est demandé. // Source : Frandroid Voici la télécommande de Google Home. // Source : Frandroid

La première fois que vous lancerez l’option, un code s’affichant sur l’écran de votre TV vous sera demandé.

Pour l’heure, il s’agit du minimum syndical en matière de contrôle d’un téléviseur. Vous pouvez « swiper » pour naviguer et tapoter pour valider un choix. En bas, on constate la présence d’une icône Google Assistant et du menu home. D’après 9to5Google, lorsqu’elle est connectée à certains appareils, l’application propose de contrôler le volume. Ce n’est pas le cas en revanche sur notre configuration.

Rappelons que dans le cas du Chromecast, l’option vient d’être supprimée récemment à cause d’un différend judiciaire entre Google et Sonos.

Pour accéder à cette option, la version 2.46 de Google Home est nécessaire. À l’heure où ces lignes sont écrites, cette version est uniquement disponible en APK. Mais elle ne devrait pas tarder à débarquer sur le store. Pour l’heure, seule la version disponible sur le Play Store intègre cette nouvelle fonctionnalité.

