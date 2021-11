Avis aux familles, Orange Bank relance son pack Premium avec une carte supplémentaire gratuite

L'offre familiale d'Orange Bank s'enrichit dès cette semaine avec la refonte de son offre familiale. Au menu : le partage du pilotage familial, mais aussi l'ajout d'une carte supplémentaire, le tout pour le même prix.

Dans un souci de toujours plus s’orienter du côté des familles, Orange Bank vient d’annoncer du changement dans son offre familiale, nommée Pack Premium par la néobanque française.

Dès le 18 novembre, ce pack va se voir ajouter la possibilité de partager le pilotage des comptes des enfants pour les deux parents, ainsi que la possibilité d’offrir une carte Premium à la personne de son choix. Le tout à un prix inchangé de 12,99 euros mensuels.

Papa, maman ou les deux ?

La gestion des comptes enfants est un vrai sujet du côté des banques en lignes. C’est dans un souci de faciliter la gestion du budget familial qu’Orange Bank a lancé fin 2020 son offre « pack Premium » permettant aux familles (et aux enfants) d’obtenir un compte sous la même égide avec le même tarif. Une stratégie de fidélisation et d’acquisition qui va se voir évoluer en permettant de choisir un copilote spécifique pour chaque enfant. La néobanque souhaite dans cette optique s’adapter à toutes les configurations parentales qu’elles soient classiques ou recomposées.

Cela se traduit, dans un cadre classique, par le copilotage des comptes utilisés par les enfants en ayant accès à l’application, aux paramétrages et aux notifications de leurs comptes. Dans un cadre recomposé, le pilotage peut par exemple être partagé avec l’ex-conjoint pour les enfants concernés et avec le conjoint actuel pour les autres.

Une carte supplémentaire pour le même prix

L’autre évolution de cette offre concerne l’obtention d’une seconde carte premium par un membre de la famille, mais aussi, et c’est plus original, par toute personne de sa « famille de cœur » de son choix pour ainsi mieux piloter le budget familial et celui des enfants. Concrètement, un conjoint, un parent, mais également un ami ou un partenaire pourra donc avoir accès à cette nouvelle carte et profiter des avantages de la carte Premium comme les Assurances Mastercard, l’extension de la garantie des achats ou même le système de Cashback de la néobanque.

