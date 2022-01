Les Neo QLED 2022 de Samsung, l’année d’Apple et The Frame 2022 — Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 3 janvier : Samsung a dévoilé ses nouveaux moniteurs Neo QLED 2022 ainsi que la nouvelle version de son téléviseur The Frame 2022. Nous avons aussi rassemblé les rumeurs sur les produits à venir du côté d'Apple. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung présente les Neo QLED 2022

Les Neo QLED 2022 viennent d’être annoncés par Samsung. Ils proposent du 144 Hz, une calibration automatique, une interface Tizen mise à jour, une prise en charge des manettes plus malignes… Bref, on hâte de les tester.

Bloomberg détaille le menu d’Apple en 2022

Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, spécialiste reconnu lorsqu’on évoque la marque à la pomme, s’est allé au petit jeu des prédictions pour 2022. On attend par exemple un potentiel iPhone 14 sans encoche ou encore un iPhone SE en 5 G.

Un revêtement mat sur The Frame fait toute la différence

Vous connaissez surement la gamme de téléviseurs The Frame, créée par Samsung, dont le but est d’imiter le look d’un tableau. Eh bien Samsung semble avoir trouvé un moyen de rendre encore plus réaliste le rendu tableau dans son salon grâce notamment à un revêtement mat.

