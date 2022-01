Xiaomi Redmi Note 11 en force, chronologie des médias remaniée et adieu Oculus VR – L’essentiel de l’actu de la semaine

De nouveaux smartphones Xiaomi qui vont faire la loi sur le milieu de gamme, des films qui arriveront plus vite sur Netflix et Canal+ ou encore Oculus VR qui n’est plus une réalité : la semaine Tech a encore été bien animée.

Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme Redmi Note 11

Comme souvent, ce n’est pas un seul smartphone à la fois qu’a dévoilé Xiaomi mercredi, mais toute une lignée de Redmi Note 11. Voici donc les nouveaux venus à l’international : les Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11S. Quatre smartphones assez similaires sur le fond et la forme, mais qui vont composer un nouveau mètre étalon sur le milieu de gamme avec leur rapport qualité-prix toujours aussi impressionnant.

Par ailleurs, le fabricant chinois a annoncé l’arrivée prochaine de son système MIUI 13 sur 18 de ses smartphones.

Chronologie des médias : Netflix et Canal+ grands gagnants de la nouvelle version

Un nouvel accord sur la chronologie des médias pourrait bientôt entrer en vigueur en France. Alors que les films devaient attendre 36 mois entre leur sortie sur grand écran et leur apparition sur les services de streaming vidéo, ils pourraient être prochainement diffusés au bout de 15 mois seulement sur Netflix. Un changement de taille qui ne ferait néanmoins pas le bonheur de tout le monde. Si Canal + voyait la durée abaissée à 6 mois après la sortie, en revanche, les chaînes en clair devraient patienter 22 mois, un peu plus que Disney+ et Amazon Prime Video (17 mois), même pour leurs propres productions.

Adieu Oculus VR, bonjour Meta Quest !

Dix ans après sa création par Palmer Luckey, Oculus VR disparaît. L’entreprise à l’origine des casques Oculus Rift et Oculus Quest de réalité virtuelle, avalée par Facebook il y a quelques années, va officiellement prendre le nom de Meta Quest. La branche VR du groupe désormais sous le nom de Meta n’efface pas totalement la marque Oculus (même si l’événement Oculus Connect avait déjà été rebaptisé Facebook Connect il y a quelques années et l’Oculus Research, Facebook Reality Labs…).

Le test de la semaine : Nvidia GeForce RTX 3050

Nous avons pu tester la nouvelle carte graphique GeForce RTX 3050 de Nvidia. Le fabricant américain décline son architecture Ampere avec une carte encore plus accessible.

La vidéo de la semaine

