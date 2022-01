Oculus VR disparait, 10 ans après le kickstarter

C'était annoncé, c'est désormais effectif : la marque Oculus n'est plus. Il faut dorénavant parler de Meta Quest.

Après une mode dans les années 90, la réalité virtuelle moderne tient son origine dans le succès du projet Kickstarter d’Oculus. Lancé en 2012, le projet réinvente la réalité virtuelle avec des technologies modernes autour d’un concept simple : un écran posé devant les yeux et un système de lentilles pour créer l’effet stéréoscopique nécessaire pour l’immersion. Dix ans et un rachat par Facebook plus tard, la marque Oculus disparait.

Bienvenue Meta Quest

Dès l’annonce du changement de nom de Facebook pour Meta, on savait que ça devait finir par arriver. Hier soir, mercredi 26 janvier, le compte Twitter de la marque Oculus a officialisé le changement. Le compte est désormais sous le nom Meta Quest, et porte le nom de profil @MetaQuestVR.

La marque Oculus ne va pas totalement disparaitre. Meta précise en effet que certains outils à destination des développeurs porteront toujours la marque historique. Pour le grand public en revanche, tout passera dorénavant par Meta, le nouveau visage que veut donner Mark Zuckerberg à son entreprise.

Il est intéressant de voir que la marque n’est pas simplement « Meta » mais « Meta Quest », signe que l’on ne devrait plus revoir de produit dans les gammes Go ou Rift. L’Oculus Quest a été un joli succès, notamment sa deuxième génération. Tous les futurs produits du fabricant porteront donc la marque Quest.

La réalité virtuelle devrait être l’une des tendances de l’année dans la tech. Attendons à présent de découvrir le Meta Quest 3.

