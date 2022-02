Xiaomi toujours au top, un Nintendo Direct annoncé et la fin de l’ADSL pour bientôt – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 8 février : Xiaomi reste toujours numéro 1 en France, Nintendo annonce une conférence en ligne et Orange va arrêter le réseau cuivre. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

France : Xiaomi cartonne, Oppo se démarque et Wiko s’accroche

Le cabinet Canalys a dévoilé son bilan de l’année 2021 des plus gros vendeurs de smartphones en France. On y voit la bataille entre Xiaomi et Samsung, la progression d’Oppo et la surprise Wiko. Des chiffres qui reposent cependant sur les unités expédiées et non sur les ventes finales.

Les Samsung Galaxy Watch 4 s’émancipent du smartphone

Samsung a annoncé l’arrivée prochaine du streaming sur l’application YouTube Music sur les montres connectées de la marque. Il sera ainsi possible d’écouter des titres à la volée sur votre Galaxy Watch 4, sans les télécharger en local, en allant s’entraîner.

Et n’oubliez pas que Samsung va dévoiler sa nouvelle série de smartphones Galaxy S22 ce mercredi 9 février à partir de 16h.

Surprise ! Nintendo fera des annonces mercredi

Nintendo a décidé d’organiser un nouvel événement Nintendo Direct en ligne ce mercredi 9 février à 23h. Attendez-vous à de belles nouveautés « principalement sur les jeux Nintendo Switch qui sortiront sur la première moitié de 2022 ».

Adieu l’ADSL, bonjour la fibre ! Orange va couper son réseau cuivre

Orange dévoile le plan de fermeture de son réseau de télécom en cuivre qui assurait le téléphone et la connexion ADSL à de nombreux utilisateurs. L’opérateur veut ainsi accélérer le déploiement de la fibre.

