Avec Firefox, Facebook en saura un peu moins sur vous

La dernière version du navigateur de Mozilla se dote d'une nouvelle fonctionnalité. Firefox peut désormais empêcher les sites de vous suivre à travers d'autres sites web via les URL, le tout automatiquement.

La sécurité et la protection des données sont le fer de lance de Firefox. Mozilla le prouve une fois de plus en ajoutant une nouvelle fonction dans le but de protéger la vie privée de ses utilisateurs. Elle permet de supprimer les chaînes de caractères ajoutées à la fin des URL qui permettent aux scripts de vous suivre durant votre navigation. Cette fonction est disponible dans la version 102 du navigateur web, sortie ce 28 juin.

Firefox protège (encore plus) votre historique de navigation

Les sites affichant des liens vers l’extérieur peuvent modifier les URL que vous consultez. Par exemple, si vous cliquez sur un lien sur la page Facebook de Frandroid vers un de nos articles, la chaîne de caractères ?fbclid=aa7-V4yb6Yfit_9_Pd peut apparaître juste après l’URL normale (exemple fictif repris d’Engadget). Cela permet à Facebook de vous suivre durant votre navigation et ainsi aiguiser votre profil dans l’optique de vous montrer des publicités ciblées.

La dernière version de Firefox ajoute un paramètre de suppression des requêtes baptisé « Query Parameter Stripping ». Il permet de supprimer automatiquement ces chaînes de caractères ajoutées à la fin d’une URL. Endgadget rapporte que cette option « fonctionne via une liste de blocage et couvre entre autres Olytics, Drip, Vero, HubSpot, Marketo et Facebook ».

Pour activer cette fonctionnalité, il faut régler ce paramètre en « Strict » dans le menu « Protection renforcée contre le suivi » dans les paramètres de confidentialité et de sécurité du navigateur web. Une option qui ne fonctionne malheureusement pas en navigation privée, mais on peut l’activer manuellement en tapant « about:config » dans la barre d’adresse, puis en cherchant « strip » et en définissant l’option « privacy.query_stripping.enabled.pbmode » sur « true », comme le précise Bleeping Computer.

Cet outil fonctionnant sur la base d’une liste noire, il reste encore limité à certains sites, mais évite de supprimer par la même occasion les paramètres passés en URL pouvant servir l’intérêt de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.