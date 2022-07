Windows 12 pour bientôt, Chrome OS Flex pour tous et Nothing phone (1) pour voir – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 15 juillet : Microsoft préparerait déjà Windows 12, Chrome OS Flex est là pour vos vieux PC et Mac, et nous avons testé le Nothing phone (1). Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 12: les premiers détails font leur apparition

Windows 10 devait être le dernier système d’exploitation conçu par Microsoft. Windows 11 a pointé le bout de son nez l’an dernier et Windows 12 s’annonce déjà. Selon plusieurs sources, la firme de Redmond plancherait sur une nouvelle amélioration de son OS pour 2024.

Vos vieux Mac et PC vont adorer : Chrome OS Flex est disponible

Chrome OS Flex est désormais disponible pour tous. Plus de 400 machines ont été certifiées par Google pour recevoir son système d’exploitation qui donne un coup de jeune à de vieux PC et Mac. On vous explique comment en profiter.

Razer Stream Controller : le rival du Stream Deck d’Elgato est là

Razer a annoncé le lancement du Stream Controller. Il s’agit d’un produit destiné aux streamers et visant à concurrencer le célèbre Stream Deck d’Elgato pour les diffusions vidéo en direct.

Le test : Nothing phone (1)

Après des mois d’attente, nous avons enfin testé le phone (1), le premier téléphone de Nothing. Snapdragon 778G+, double module 50 mégapixels, écran Oled 120 Hz… Sur le papier, il n’a donc rien à envier à ses concurrents. Et la jeune marque londonienne ajoute même sa touche au dos pour tenter de se démarquer.

