Des nouvelles de GTA 6, un nouveau Xiaomi Poco en approche et Crunchyroll se sépare d’ADN – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 27 juillet : on en sait plus sur GTA 6, Xiaomi préparerait un nouveau smartphone Poco haut de gamme et Crunchyroll se sépare d'ADN.

GTA 6 : vous incarnerez une femme, icône de la transformation de Rockstar Games

On en sait désormais davantage sur le prochain opus de la franchise Grand Theft Auto. Le journaliste Jason Schreier de Bloomberg a en effet enquêté pendant plusieurs mois sur le développement de GTA VI, attendu pour 2024 ou 2025. On y apprend que le jeu se situera en grande partie dans une ville fictive inspirée de Miami, que les développeurs voulaient intégrer des phases de jeu en Amérique du Sud et, surtout, que l’une des protagonistes sera un personnage féminin. Un changement pour le développeur, Rockstar, habitué à se moquer de tout le monde et qui semble avoir veillé particulièrement à rendre l’ambiance de travail plus inclusive après les nombreuses critiques autour du développement de Red Dead Redemption 2.

Xiaomi Poco : une fuite prédit du très lourd

Selon les informations du leaker Yogesh Brar, Xiaomi travaillerait sur un nouveau smartphone connu sous le nom de Redmi K50s Pro en Chine. Selon toutes vraisemblances, le téléphone profiterait d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, d’un écran Oled 120 Hz de 6,67 pouces et, surtout, d’un capteur photo principal de 200 mégapixels. Pour la batterie, on retrouverait un accumulateur de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 120 W. Si on ignore encore quand le smartphone pourrait être présenté, on s’attend surtout à ce qu’il intègre la gamme Poco en Europe lors de sa présentation officielle.

Crunchyroll divorce d’ADN : petit chamboulement pour le streaming d’animes en France

Il n’y a pas que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video dans le secteur de la SVoD. Les plateformes spécialisées dans les animés ont également pignon sur rue. Et dans ce secteur, Crunchyroll fait figure de mastodonte. Mercredi 27 juillet, le service, racheté fin 2020 par Sony, a annoncé se séparer d’Anime Digital Network (ADN). Désormais, ADN va donc voler de ses propres ailes, ou plutôt sous celles de Media-Participations, le groupe derrière les éditions Dargaud, Dupuis, Urban Comics mais aussi Kana.

