Crunchyroll divorce d’ADN : petit chamboulement pour le streaming d’animes en France

Crunchyroll et Anime Digital Network (ADN) se séparent. Les deux plateformes de SVoD pour animes deviennent donc de réels concurrents et le marché en France est amené à devenir plus clair.

« Crunchyroll se sépare d’ADN et devient le premier diffuseur d’anime en France. » C’est en ces termes que Crunchyroll annonce la nouvelle dans son communiqué. Le service racheté fin 2020 par Sony pour un milliard de dollars se démarque donc finalement bel et bien d’Anime Digital Network (ADN). Or, il s’agit là d’un changement important dans le paysage des services SVoD pour animes en France.

Car il faut en effet rappeler que la situation n’était pas des plus claires et posait, entre autres, des questions sur la saine concurrence entre les services SVoD. Explications. Anime Digital Network a été fondé en 2013 par deux entités : Viz Media Europe et Média-Participations. Sauf que Viz Media Europe était une marque de Crunchyroll. Ce dernier avait donc un rôle important dans ADN malgré le fait que ce sont deux services de streaming différents.

Et ce n’est pas fini. En se faisant racheter par Sony, Crunchyroll appartient en réalité à Funimation qui est une joint-venture liant Sony Pictures Entertainment et Aniplex, une filiale de Sony Music Entertainment. Sauf que Funimation gère aussi Wakanim, un autre service de SVoD d’animes en France.

Si vous êtes perdu, retenez une chose : les trois services de streaming d’animes ADN, Crunchyroll et Wakanim étaient étroitement liés les uns aux autres. Ce n’est jamais très sain pour la concurrence.

Clarifier le marché des SVoD d’animes en France

La séparation actée entre Crunchyroll et ADN change la donne. Anime Digital Network devient indépendant et géré pleinement à Média-Partipations, mais « les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées ».

De son côté, Wakanim va progressivement s’effacer pour laisser champ libre à Crunchyroll et va même lui « transférer l’ensemble de son catalogue disponible ». D’ailleurs, « en mars 2022, Crunchyroll a annoncé que Funimation et Wakanim cesseraient d’ajouter de nouvelles séries sur ces services, se limitant uniquement aux nouveaux épisodes de séries existantes ».

On ne sait pas encore tout à fait quand cette redistribution des cartes se fera concrètement ressentir auprès des utilisateurs et utilisatrices. Mais ces opérations ont le mérite de clarifier la situation.

