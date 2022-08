Capteur 200 Mpx du Galaxy S23 Ultra, Tesla Model X Plaid en France et charge de la Galaxy Watch 5 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 3 août : le capteur 200 mégapixels du Galaxy S23 Ultra, les modèles Plaid de Tesla qui arrivent en France et la Galaxy Watch 5 aura une charge rapide. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Galaxy S23 Ultra : comment Samsung veut faire la différence en photo

Alors que Samsung doit présenter, la semaine prochaine, ses prochains smartphones pliables et ses nouvelles montres connectées — on y revient plus tard — on a appris de nouvelles informations concernant le futuru smartphone premium prévu pour début 2023, le Samsung Galaxy S23 Ultra. Selon le leaker Ice Universe, le smartphone profitera bel et bien d’un capteur 200 mégapixels, mais il s’agira du dernier modèle en date, l’Isocell HP2.

C’est officiel : les Tesla Model S et Model X Plaid arrivent en France et leurs tarifs salés avec

L’an dernier, Tesla annonçait une nouvelle version Plaid de sa Model S. Néanmoins, le véhicule n’était alors lancé qu’aux États-Unis. Finalement, après plus d’un an d’attente, le constructeur américain nous a confirmé prévoir de lancer ses Model S et Model X en version Plaid d’ici la fin de l’année en France. On aura ainsi droit à une Tesla Model S Plaid à partir de 138 990 euros et une Tesla Model X Plaid à partir de 141 990 euros.

Samsung Galaxy Watch 5 : la charge serait très rapide grâce à l’USB-C

On savait déjà que la prochaine génération de montres connectées de Samsung, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro, atteindraient des records d’autonomie pour des toquantes de la marque. On sait désormais qu’il en sera de même pour la charge rapide. Selon le leaker Snoopy Tech, les montres profiteraient en effet d’un nouveau chargeur avec une connectique USB-C et, surtout, une puissance de 10 W. Il permettrait ainsi de récupérer 45 % de la batterie en 30 minutes.

