Prime vélo électrique, iPhone 14 Pro et Pro Max et vos vieux téléphones – L’actu tech de la semaine

Beaucoup de personnes partent en vacances, mais l'actu tech, elle, ne s'arrête jamais. On vous récapitule les choses essentielles à retenir de cette semaine côté tech : hausse du bonus écologique pour vélo électrique, les écrans de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max et le trésor qui peut se cacher chez vous au travers de vos vieux téléphones.

Envie d’acheter un vélo électrique ? Ça tombe bien

L’achat d’un vélo électrique promet de devenir plus intéressant cet été. En effet, l’Assemblée nationale a voté en faveur d’une augmentation du bonus écologique pour l’acquisition d’un tel appareil. Comptez donc sur un coup de pouce de 200 à 300 euros et jusqu’à 400 euros pour les foyers modestes. Cette hausse est prévue dans le cadre d’un amendement de la « loi de finances rectificative pour 2022 ». Ce texte doit maintenant faire l’objet d’un nouveau vote au Sénat pour être vraiment adopté.

Tout pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Les iPhone 14 arrivent. Or, tous ne seraient pas logés à la même enseigne. Ainsi, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max profiteraient d’un écran de meilleure qualité que les deux autres modèles pressentis. Tout simplement par ce que des matériaux plus récents et avancés seraient utilisés dans leur fabrication. À l’inverse, les iPhone 14 et 14 Max normaux composeraient avec des composants de la génération précédente et donc avec un affichage moins raffiné. Si on ajoute la différence de traitement sur des points comme l’encoche, de la puce et du téléobjectif, on sent vraiment que les déclinaisons Pro devraient être un cran bien au-dessus.

Un gros trésor dort peut-être au fond de vos tiroirs

Une étude estime à 11,4 milliards d’euros la valeur totale des vieux appareils que l’on garde stockés chez soi. Ainsi, cela revient à 392,50 euros par foyer. De quoi avoir envie d’aller fouiner dans les cartons qu’on laisse traîner dans un coin pour y découvrir, peut-être, des téléphones d’un certain âge, mais forcément dénué de valeur.

La sortie de la semaine : le OnePlus 10T

Le OnePlus 10T a vu le jour officiellement cette semaine et nous l’avons déjà pris en main.

Et pour finir, attention à la hausse des prix

Attention à vos prochains achats de produits tech. Les prix sont en hausse presque partout. À cet égard, nous avons réalisé une vidéo explicative :

