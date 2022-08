Les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient un sérieux avantage de plus sur l’iPhone 14

Apple intègrerait une meilleure qualité d'écran sur les modèles Pro. Si on y ajoute le ProMotion, l'intégration de la nouvelle puce uniquement sur les modèles Pro, le nouveau design sans encoche, sans compter le téléobjectif supplémentaire, on sent qu'Apple veut vraiment pousser pour les iPhone 14 Pro.

Plus les semaines passent, plus l’iPhone 14 apparait comme un vrai changement de philosophie par rapport aux smartphones précédents de la marque à la pomme. Exit le fameux notch pour les modèles Pro, de meilleures caméras, exit la gamme Mini, bonjour l’iPhone 14 Max…

En particulier, Apple semblerait vouloir vraiment accentuer la montée en gamme des modèles Pro en proposant sa nouvelle puce A16 Bionic uniquement dans les versions Pro. Selon The Elec, une autre différence entre les deux gammes s’inviterait. La qualité des matériaux utilisés pour les écrans Oled devrait différer également, à l’avantage bien sûr des Pro.

Une différence de Nerd, mais une différence quand même

Plus spécifiquement, The Elec écrit que Samsung Display, le fournisseur d’Apple pour ses écrans, « utilisera ses matériaux les plus récents et les plus avancés pour les modèles supérieurs de l’iPhone 14, tandis qu’il utilisera ses matériaux de la génération précédente pour les modèles inférieurs ». Dans le détail, les iPhone 14 et 14 Max devraient s’appuyer sur le jeu de matériaux M11 de Samsung Display tandis que les iPhone 14 Pro et Pro Max puiseront dans le M12, plus récent, mais aussi plus couteux.

Alors bien sûr, il faudra sans doute se lever tôt pour distinguer la différence entre les qualités d’écran des modèles, les iPhone étant réputés pour leur qualité d’écran. Mais si cette information venait à se confirmer, cela tendrait à appuyer l’idée selon laquelle Apple miserait désormais davantage sur ses gammes Pro. Ming-Chi Kuo avançait il y a un mois que la marque à la pomme avait vu les intentions d’achat des versions Pro augmenter à mesure que les rumeurs sur des différences importantes (sur la puce notamment) voyaient le jour. Voilà donc une raison de plus d’accentuer cette tendance.

