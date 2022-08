Starlink arrive sur smartphone, Tesla lance la model Y Propulsion en France et Google mélange Duo et Meet – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 26 août : Starlink arrivera sur smartphones, Tesla lance sa Model Y Propulsion en France et Google s'emmêle les pinceaux avec Duo et Meet. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

C’est confirmé, les voitures Tesla et les smartphones se connecteront aux satellites Starlink

On s’en doutait, c’est désormais confirmé. Alors que Starlink n’était jusqu’à présent déployé que pour proposer un accès à Internet à domicile, via un réseau fixe, Elon Musk a annoncé qu’un déploiement était prévu non seulement pour les smartphones, mais également pour les automobiles Tesla. Concrètement, la deuxième version de Starlink permettra de profiter du réseau satellitaire sans avoir à utiliser une parabole. Le débit sera cependant limité à 2 à 4 Mb/s.

Tesla lance sa Model Y Propulsion en France : prix, date de livraison, autonomie, tout ce qu’il faut savoir

De Tesla il en est à nouveau question avec l’annonce du lancement, en France, du SUV du constructeur, la Tesla Model Y Propulsion. Depuis vendredi, il est désormais possible de passer commande pour le véhicule qui s’affiche au prix de 49 990 euros, soit 47 990 euros en prenant en compte le bonus écologique. Pour rappel, le SUV propose un poids de 1909 kg, une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une autonomie de 455 km.

Le grand n’importe quoi de Google sur Duo et Meet

Alors que Google avait annoncé il y a quelques mois la fusion de Duo et Meet, la mise en place s’avère plus compliquée que prévu. L’éditeur nous offre un bel imbroglio en multipliant les applications avec des icônes parfois très proches. De quoi porter à confusion. Désormais, trois applications sont proposées : Duo, Meet et Meet (classique). Les deux premières applications sont identiques et lancent toutes deux Google Meet, mais la dernière est destinée à la version classique du service, orienté vers les entreprises. Bref, ce n’est toujours pas simple.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.