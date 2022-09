Voiture électrique ultra endurante, Netflix avec les pubs et charge rapide de l’iPhone 14 – L’essentiel de l’actu de la semaine

Une semaine tout aussi chargée en actualités tech', on fait un petit récapitulatif : la Zeekr 001 et ses 1000 kilomètres d'autonomie théoriques vont débarquer en Europe d'ici 2023, on en sait plus sur le prochain forfait Netflix intégrant des publicités et la charge rapide de l'iPhone 14 pourrait monter en puissance.

Cette voiture électrique avec 1 000 km d’autonomie arrive dès l’an prochain

Imaginée et fabriquée par le constructeur chinois Geely, la Zeekr 001 va profiter d’un lancement en Chine avant de s’inviter en Europe dès 2023. Cette voiture électrique a la particularité de revendiquer 1000 kilomètres d’autonomie théorique, selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Une norme qu’il faut en fait tempérer : comptez plutôt 800 km d’autonomie WLTP, en l’occurrence.

Netflix viserait 10 minutes de pubs obligatoires pour un épisode de Stranger Things

Comment va s’articuler le futur forfait Netflix intégrant des publicités ? Bloomberg révèle quelques précieuses informations à ce sujet. Selon lui, l’abonnement en question serait presque deux fois moins cher si l’on se base sur le Netflix Standard : soit 6 à 8 euros en France, contre 13,49 euros actuellement. Les pubs en question seront placées avant et pendant le contenu.

L’iPhone 14 aurait la charge la plus rapide jamais vue sur un smartphone Apple

La charge de l’iPhone 14 va-t-elle grimper à 30 W, contre 20 W sur les actuels iPhone 13 ? C’est en tout ce que laissent penser des rumeurs relayées par le compte Twitter DuanRui, qui relaie les bruits de couloir ayant cours sur les réseaux sociaux chinois. Il convient néanmoins d’accueillir l’ensemble de ces éléments avec prudence. Rendez-vous dans tous les cas le 7 septembre, jour de keynote.

