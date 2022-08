L’iPhone 14 aurait la charge la plus rapide jamais vue sur un smartphone Apple

Apple pourrait amener la charge de ses iPhone 14 à 30W, contre 20W sur les iPhone 13. Une petite évolution donc, qui butte face aux limitations du lightning.

Sauf cataclysme, les iPhone 14 seront révélés par Apple le 7 septembre 2022 lors de sa Keynote de rentrée. Jusqu’ici contrairement à de nombreuses marques chinoises, l’iPhone ne joue pas vraiment la course à la charge rapide, se contentant de 20W depuis l’iPhone 12 et 18W Power Delivery depuis l’iPhone 8. La firme à la pomme pourrait augmenter un peu cette vitesse de charge pour sa prochaine génération de téléphone.

Si vous connaissez Apple, vous vous en doutez, l’iPhone 14 ne cherchera de toute manière pas à jouer la gagne sur les 120 W et autre 165W que l’on voit fleurir chez d’autres constructeurs. Pour ce qui pourrait potentiellement être son dernier iPhone muni d’un câble lightning, Cupertino pourrait opter pour du 30 W.

Une rumeur sur les réseaux sociaux chinois

C’est ce que croit savoir le compte Twitter DuanRui, qui relaie les rumeurs ayant cours sur les réseaux sociaux chinois. Il écrit : La série iPhone 14 Pro pourrait utiliser une puissance de charge de 30W ? « Récemment, une marque de chargeurs a commencé à envoyer de nouveaux produits de charge aux médias, et elle fera de la publicité dans la vidéo de la série iPhone 14. »

L’auteur·rice ajoute pour tempérer : « Il semble que la puissance de pointe de l’interface Lightning de l’iPhone ne soit que de 27W (9V 3A), et que 14,5 V. »

Un rapide tour sur Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine, permet de constater que de nombreuses rumeurs vont effectivement dans ce sens, pointant selon les comptes vers une charge 27W ou 30W. Il convient donc de prendre cette information avec beaucoup de recul critique. Quoi qu’il arrive, même si Apple annonce bien la semaine prochaine une hausse de la vitesse de charge de ses téléphones, vous l’aurez compris, n’attendez pas non plus une révolution. Il faudra toujours compter sur plus d’une heure de charge.

