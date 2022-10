Le Pixel 7 corrige le pixel 6, PlayStation se connecte à Steam et production du Tesla Semi – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 7 octobre : le Pixel 7 corrige l'un des défauts de la génération précédente, Sony se connecte à Steam et le Tesla Semi entre en production. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Pixel 7 : Google a corrigé l’une des plus grosses lacunes des Pixel 6

Lors de la présentation des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google a annoncé le retour d’une fonctionnalité qui avait disparu depuis deux générations de smartphones : la reconnaissance faciale. Désormais, les utilisateurs pourront déverrouiller leur smartphone avec le lecteur d’empreinte, mais également la caméra selfie. Néanmoins, cette fonction sera plus limitée, puisqu’elle ne sera pas proposée pour les fonctions de sécurité avancée en raison de la simple caméra 2D intégrée.

PlayStation avance sur PC : connectez votre compte Steam avec PSN

Peu à peu, Sony continue son déploiement pour séduire les joueurs PC. Alors que l’éditeur propose de plus en plus de ses jeux exclusifs PS4 ou PS5 sur les ordinateurs, la firme va désormais plus loin en permettant aux joueurs PC d’intégrer directement l’écosystème PlayStation. Il est désormais possible, sur Spider-Man pour PC, de se connecter à son compte PlayStation depuis Steam. De quoi permettre de débloquer certains éléments du jeu.

Tesla Semi : cette fois-ci, Elon Musk a tenu parole

Il n’y a pas que les SUV Tesla dans la vie, le constructeur travaille également d’arrache-pied sur un semi-remorque, le Tesla Semi. Annoncé initialement en 2016, il a longtemps été repoussé, mais semble finalement bel et bien en cours de production. Les premiers modèles devraient ainsi circuler sur les routes américaines à compter du 1er décembre, donc dans moins de deux mois.

