Pixel 7 : Google a corrigé l’une des plus grosses lacunes des Pixel 6

Google a finalement intégré la reconnaissance faciale sur ses nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Néanmoins, elle ne sera pas aussi poussée sur sur le Pixel 4.

Jeudi 6 octobre, Google a dévoilé, comme prévu, ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Si le constructeur les avait déjà présentés dans un premier aperçu en mai dernier, lors de la Google I/O, c’est à l’occasion de l’événement de ce jeudi que la firme a dévoilé davantage d’informations au sujet des leurs caractéristiques et de leurs fonctionnalités.

Outre les prix, dates de lancements, coloris et caractéristiques des modules photo embarqués dans les deux smartphones, Google a également annoncé une nouveauté de taille pour les Pixel 7… du moins pour les utilisateurs habitués aux smartphones Google.

En effet, contrairement aux Google Pixel 6 et 6 Pro, les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourront fonctionner avec le déverrouillage par reconnaissance faciale. Ainsi, le constructeur va enfin laisser le choix aux utilisateurs de privilégier la reconnaissance d’empreintes digitales ou la reconnaissance faciale pour accéder à leurs smartphones.

Rappelons que Google avait déjà utilisé la reconnaissance faciale par le passé, mais il s’agissait alors, à l’instar de Google, d’une reconnaissance faciale fonctionnant à l’aide d’une caméra 3D, à l’instar de ce que propose Apple avec son système Face ID. Le Pixel 4 était ainsi le dernier smartphone haut de gamme de Google à intégrer un tel système. Depuis le Pixel 5 et le passage à un design avec un écran bord à bord et une caméra selfie intégré dans un poinçon, le constructeur ne proposait alors plus que le lecteur d’empreinte comme système de déverrouillage biométrique.

L’ajout de la reconnaissance faciale va ainsi permettre davantage de choix aux utilisateurs qui pourront notamment utiliser leur téléphone plus facilement en hiver lorsqu’ils portent des gants ou si le lecteur d’empreintes vient à avoir des ratés.

Face Unlock on the Pixel 7 series can only be used for unlocking the device, not for payments/Biometric Prompt, according to Google via @suka_hiroaki.https://t.co/OE5wn19iOh https://t.co/GniR45ewKY

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 6, 2022