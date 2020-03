Pixel 4 : une reconnaissance faciale plus sécurisée sur Android 11

Afin d'accroître la sécurité de la reconnaissance faciale du Pixel 4, Google a ajouté à la DP2 d'Android 11 à une option impliquant d'avoir obligatoirement les yeux grands ouverts pour autoriser un quelconque déverrouillage.

Si vous utilisez la reconnaissance faciale du Pixel 4 vous aurez probablement noté qu’elle fonctionne même lorsque vos yeux sont fermés. Pour plus de sécurité, Google travaille sur une option permettant à l’utilisateur d’imposer des yeux ouverts pour que l’identification du visage fonctionne. Intégrée depuis peu à la Developer Preview 2 (DP2) d’Android 11, cette fonctionnalité devrait logiquement faire son entrée pour tous d’ici quelques mois, lors du déploiement de la version finale du firmware.

Facultative, cette dernière est actuellement intégrée directement dans les paramètres de la reconnaissance faciale et est désactivée par défaut sur les Pixel 4 disposant d’Android DP2.

Une fonctionnalité encore en chantier…

Une fois active, cette dernière ne nécessite toutefois pas de reconfiguration complète de l’identification faciale. Un gain de temps appréciable. Il est ensuite totalement impossible de déverrouiller l’appareil sans avoir les yeux ouverts. Soli oblige, le système fonctionne avec ou sans lunettes et quelles que soit les conditions d’éclairage. Il impose par ailleurs d’avoir les yeux grands ouverts, et non simplement entrouverts ou plissés.

Cette nouveauté intervient alors que la reconnaissance faciale des Pixel 4 et Pixel 4 XL avait été critiquée à leur sortie pour son manque de sécurité. En autorisant à la reconnaissance faciale de fonctionner même les yeux fermés, Google permettait un certain nombre de détournements… comme nous avions pu le démontrer cet automne.