Embargo américain contre la Chine, Renault Mobilize Duo et le verdict sur les Pixel 7 – L’essentiel de l’actu de la semaine

Cette semaine a été bien dense une nouvelle fois du côté de la tech avec un nouvel embargo américain qui veut, cette fois-ci, faire mal à toute la Chine, la Renault Mobilize Duo contre la Citröen Ami et les tests publiés des Google Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch. C'est l'essentiel de l'actu de la semaine.

États-Unis : un nouvel embargo pour étouffer la Chine

Non content des sanctions infligées à Huawei, les États-Unis appliquent un nouvel embargo contre la Chine. Résultat : certains composants exploitant des équipements et technologies américaines, même quand ils sont produits à l’étranger, ne pourront plus être livrés à des usines chinoises. Le but est d’asphyxier Pékin et son industrie dans un contexte où les deux superpuissances s’affrontent dans une guerre d’influence mêlant économie mondiale, développement militaire et tensions autour de Taïwan.

Notez que, entre autres grandes entreprises alliées de Washington, Samsung profite d’un petit traitement de faveur malgré le fait que le géant sud-coréen exploite deux usines en Chine.

La Citroën Ami killer

Vous connaissiez la Citröen Ami, découvrez désormais la Renault Mobilize Duo. Aucun doute : ce nouveau quadricycle électrique accessible à partir de l’âge de 14 ans se pose en sérieux concurrent. Voyez ce véhicule comme une version améliorée de la Renault Twizy, mais avec une autonomie renforcée. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur la Renault Mobilize Duo.

Nos tests des nouveaux produits Pixel

Cette semaine, nous avons publié :

Les deux smartphones nous ont franchement séduits tandis que la montre connectée impose encore beaucoup de compromis. À noter que DXOMARK a placé le Pixel 7 Pro en top 1 sur la qualité photo/vidéo.

