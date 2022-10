Redmi Note 12, le nouveau iCloud et des hausses de prix – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 27 octobre : Xiaomi présente ses Redmi Note 12, Apple lance un nouvel iCloud et les hausses de prix continuent pour les abonnements. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi lance de nouveaux produits

Xiaomi a dévoilé en Chine plusieurs nouveaux produits avec notamment les Redmi Note 12 au rapport qualité/prix fracassant et le Xiaomi Book Air 13.

Une nouvelle version web pour iCloud

Le service iCloud d’Apple a le droit à une nouvelle interface sur le web. Pour le moment en beta, elle pourra sans problème remplacer la page d’accueil de votre navigateur.

Les prix augmentent chez Spotify et Xbox

En marge de la présentation de leurs résultats financiers, Spotify et Microsoft ont parlé de prix. Du côté du service de musique on est en négociation pour augmenter le prix des abonnements. Chez Microsoft, ce sont les consoles Xbox et l’abonnement au Game Pass qui pourrait voir leur prix monter.

