Voici la nouvelle interface web d’iCloud, Apple nous surprend

Apple n'est pas réputé pour la qualité de ses applications web, ni son expertise en la matière. Pourtant, iCloud va subir une refonte globale sur le web.

La dernière version d’iCloud, actuellement en version bêta, dispose d’une toute nouvelle interface avec des widgets d’application et une interface personnalisable.

Personnalisable et pratique

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à cette plateforme, avec votre compte iCloud, vous allez être accueilli par un ensemble de widgets qui affichent des informations sur votre profil iCloud, Apple Mail, Photos et iCloud Drive. Un gros bouton en bas permet d’ajouter, de supprimer ou de réorganiser des widgets basés sur d’autres services iCloud comme Notes ou iWork.

Lorsque vous modifiez votre page d’accueil, tous les widgets se mettent à trembler, de la même manière que les icônes d’apps sur votre iPhone.

En haut à droite se trouve un raccourci pour lancer des applications ; ainsi qu’un raccourci vers les options « Créer », y compris créer un nouvel e-mail, une note, un événement de calendrier, un rappel, un document Pages, une feuille de calcul Numbers et une présentation Keynote.

La plupart des gens n’utiliseront pas l’interface Web d’iCloud comme interface principale. Cependant, cela peut être pratique pour accéder à vos données lorsque vous êtes sur des machines non Apple ou que vous n’êtes pas connecté. Surtout que les applications ont les mêmes interfaces et fonctionnalités qu’auparavant. D’ailleurs, c’est utile si vous perdez votre iPhone, vous pouvez le géolocaliser et le bloquer via Localiser, disponible sur l’interface web d’iCloud.

Espérons que cette expérimentation passe en production, pour le moment, on le répète, ce n’est qu’un accès bêta accessible depuis beta.icloud.com.

