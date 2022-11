Le design épuré des S23, celui du Xiaomi 13 Pro et un vélo électrique peu cher – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 7 novembre. Des rendus des Galaxy S23, ceux du Xiaomi 13 Pro et un vélo de chez Rymic Infinity 3. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les Galaxy S23 sans bloc photo

Les Galaxy S23 et S23 Plus se dévoilent un peu plus avec un autre rendu 3D du plus bel effet. Si le design ne devrait pas trop changer, on peut distinguer l’arrivée probable d’un dos un peu moins chargé.

Xiaomi et son 13 Pro

Le prochain Xiaomi 13 Pro se dirigerait d’après ces premiers rendus publiés par OnLeaks vers un design très similaire à l’année passée aussi. On note quand même un bloc photo plus proéminent, mais qui reste discret.

Un ambitieux vélo à prix modeste

1209 euros pour une fiche technique solide, c’est le pari du Rymic Infinity 3 pour doper son financement participatif. Le vélo à capteur de couple sera plus tard vendu 1750 euros. Rappelons qu’il s’agit d’une technologie parmi les plus plaisantes à manipuler, mais qui reste souvent réservée aux modèles plus chers.

La vidéo du jour

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.