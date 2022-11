Galaxy S23 et S23 Plus : voici à quoi il devrait ressembler

Samsung supprimerait le bloc photo au dos des Galaxy S23, affichant un design proche du S22 Ultra avec les appareils photo séparés les uns des autres. Des rendus permettent de se figurer ce à quoi cela devrait ressembler.

Quand s’approche la sortie d’une nouvelle gamme de Samsung Galaxy S, nous avons tendance à d’abord nous focaliser sur les modèles Ultra, puisqu’ils concentrent généralement les nouveautés les plus marquantes. Sauf que cette année, sur le plan du design, ce sont plutôt les Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus qui semblent avoir des surprises à offrir.

Si leurs dimensions restent globalement les mêmes, les deux modèles les moins chers de la gamme rattraperaient le modèle Ultra en supprimant à leur tour le bloc photo. Il n’y aurait plus que des appareils photo séparés les uns des autres.

Le français OnLeaks avait déjà publié des rendus 3D des futurs téléphones, on découvre aujourd’hui une autre interprétation sur la chaîne 4RMD, avec des rendus en mouvement somptueux.

Rendu 3D des Galaxy S23 et S23 Plus // Source : 4RMD Rendu 3D des Galaxy S23 et S23 Plus // Source : 4RMD Rendu 3D des Galaxy S23 et S23 Plus // Source : 4RMD Rendu 3D des Galaxy S23 et S23 Plus // Source : 4RMD Rendu 3D des Galaxy S23 et S23 Plus // Source : 4RMD Rendu 3D des Galaxy S23 et S23 Plus // Source : 4RMD

Précisons que les rendus visibles ici se sont un peu emballés sur les couleurs, pour notre plus grand plaisir. En réalité, les Galaxy S23 sont attendus en beige, noir, vert et rose, selon l’analyste Ross Young.

Fiche technique attendue sur les Galaxy S23

Pour rappel, sauf changement de dernière minute, les Galaxy S23 passeront sous Snapdragon l’année prochaine, c’est du moins ce qu’avance le concepteur de puces Qualcomm. On devrait donc voir un beau gain en matière de performances, mais aussi de fiabilité, grâce au Snapdragon 8 Gen 2.

Pour le reste, la partie photo des futurs Galaxy S23 ne devrait pas changer : un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Il en va de même pour les écrans qui devraient conserver leurs tailles de 6,1 pouces pour les Galaxy S23 et passer à 6,5 pouces pour les S23 Plus.

De précédentes rumeurs ont avancé que la batterie de chaque modèle s’améliorerait de 200 mAh chacun, arrivant à 3900 mAh et 4700 mAh.

