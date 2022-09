Samsung Galaxy S23 : la différence de taille avec les S22 révélée

Samsung prévoirait de ne pas trop modifier le facteur de forme de ses smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, en 2023.

Certains esprits chagrins ont coutume de dire que les smartphones se ressemblent tout de même beaucoup d’une génération sur l’autre. Et ce n’est pas l’iPhone 14 qui leur donnera tort. Ni les futurs Samsung Galaxy S23 à en croire le leaker Ice Universe sur son compte Weibo.

Spécialisé dans les fuites entourant la marque coréenne, le leaker affirme avoir mis la main sur les dimensions des futurs smartphones haut de gamme de Samsung. Il faut se lever tôt pour voir des différences.

Une question de millimètres

Commençons par le plus petit des trois. Le Galaxy S23 afficherait une hauteur de 146,3, soit 0,3 mm de plus que son prédécesseur. Il en va de même pour la largeur de 70,9, tandis que l’épaisseur ne devrait pas varier. Est-ce que Samsung répercutera ces quelque 0,3 mm dans les bordures de l’écran ? Difficile de l’avancer avec certitude pour le moment. L’écran resterait sur un format 6,1 pouces en full HD+.

Le S23 Plus pour sa part, avec son écran de 6,6 pouces en full HD+ voit toutes ses dimensions varier à la marge. On passerait de 157,4×75,8×7,64 mm pour le S22 Plus à 157.8×76.2×7.6 mm, soit une différence de 0,4 x 0,4 x -0,04 mm pour chaque dimension. En tout état de cause, cela ne devrait pas sauter aux yeux.

Le S23 Ultra quant à lui pourrait être celui qui s’éloigne le moins de son prédécesseur. Il ne gagnerait que 0,1 mm en hauteur pour 163,4 mm et 0,2 mm en largeur pour 78,1 mm. L’épaisseur de 8,9 mm serait conservée. Le facteur de forme très rectangulaire de l’année dernière devrait en toute logique être conservé. Samsung ne s’est pas amusé à fusionner ses gammes Note et Galaxy pour ne sortir qu’une seule progéniture de cette union.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.