Alternative à Google Maps, maquettes des Galaxy S23 et derniers épisodes de Musk et Twitter – Tech’spresso

Facebook, Microsoft, Amazon et Linux s’unissent pour vaincre Google Maps

Hégémonique depuis plus de 15 ans dans le domaine de la cartographie en ligne, Google Maps pourrait faire face, dès l’an prochain, à un concurrent de taille. En effet, afin de proposer une alternative à Google Maps et Apple Maps, Microsoft, TomTom, Meta ou la Linux Foundation ont décidé de lancer l’Overture Maps Foundation. Cette nouvelle initiative vise à proposer des cartes et des données communes sur les services des différents acteurs. La première version devrait arriver dès 2023.

Samsung Galaxy S23 : comparez les trois versions grâce à ces modèles factices

C’est généralement en début d’année que Samsung présente sa nouvelle génération de smartphones hauts de gamme. Logiquement, le constructeur coréen devrait présenter, dans les prochains mois, ses Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. Mais en attendant, des maquettes des trois smartphones ont déjà été mises en ligne sur le site SlashLeaks. De quoi découvrir les gabarit et le design des trois smartphones. Rappelons que les maquettes ne sont pas des smartphones fonctionnelles mais peuvent servir aux accessoiristes afin de développer leurs propres produits.

La liberté (d’expression) des uns s’arrête là où commence celle d’Elon Musk

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, les affaires se multiplient. Pas un jour ne provoque pas son lot de petits scandales. Cette semaine, le milliardaire sud-africain a décidé de supprimer les mentions des déplacement de son jet, puis s’est attaqué à l’un des concurrents de Twitter, Mastodon, avant de supprimer les comptes de certains journalistes. Le tout sous couvert de protection absolue de la liberté d’expression, légèrement paradoxale…

