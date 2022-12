Voiture électrique très autonome, annonces Xiaomi et nouvelle PS5 – L’actu tech de la semaine

Noël approche, mais l'actualité ne faiblit pas. Xiaomi a annoncé de nombreux produits, la future PS5 sans lecteur Blu-ray fait à nouveau parler d'elle et une deuxième voiture électrique promet jusqu'à 1000 km d'autonomie et seulement 3 minutes pour retrouver 100 % de batterie.

Une deuxième voiture avec 1000 km d’autonomie et une « recharge » rapide

Après Nio, un second constructeur de voiture électrique se lance un défi majeur pour l’industrie. En 2024, Dongfeng Motor devrait produire à grande échelle des batteries semi-solides. Celles-ci devraient assurer une autonomie de 1000 km (selon le cycle chinois CLTC) grâce à leur haute densité énergétique. À cela, le constructeur chinois compte proposer son système de « recharge » en cinq minutes grâce au système Evogo.

Xiaomi fait le plein d’annonces

Toujours en Chine, c’est Xiaomi qui a marqué les esprits dimanches derniers lors de sa conférence annuelle. C’était l’occasion de découvrir de nombreux produits, dont les smartphones Xiaomi 13 et 13 Pro, une copie du Mac mini, des écouteurs Bluetooth à petit prix, la montre Xiaomi Watch S2 et plus encore. Rendez-vous début 2023 pour savoir lesquels de ces appareils seront disponibles en Europe.

La nouvelle PS5 se précise

De nouvelles rumeurs évoquent le nouveau modèle de PlayStation 5. Celle-ci disposerait d’un lecteur Blu-ray externe à brancher en USB-C, permettant ainsi à Sony de n’avoir qu’une seule ligne de production pour sa PS5 et sa PS5 Digital Edition. Cette semaine, on apprend que cette mouture serait déjà en cours de test et devrait arriver dans les rayons à la fin de l’année 2023. Encore un peu de patience.

La vidéo de la semaine

