La nouvelle PS5 avec lecteur de disque externe se précise

Les rumeurs se précisent autour d'un nouveau modèle de PlayStation 5 plus simple à produire pour Sony. Le lecteur de disque serait vendu en option.

Depuis plusieurs mois, la rumeur d’un nouveau modèle de PlayStation 5 circule. Il s’agirait du premier redesign dans la vie de la console, qui a tout de même déjà connu des changements de conception interne pour faciliter sa production.

L’objectif recherché par Sony, comme n’importe quel fabricant de la console, est toujours le même : faciliter la fabrication de la console pour baisser son prix de construction, avoir davantage de stock, et donc augmenter les bénéfices de la société.

D’après Tom Henderson, pour le site Insider Gaming, Sony aimerait lancer ce nouveau modèle de PS5 pendant son année fiscale 2023, c’est-à-dire entre mars 2023 et mars 2024, plus probablement autour de la rentrée de septembre.

Ce nouveau modèle de PS5 se distinguerait des deux consoles que l’on connait actuellement par l’utilisation d’un lecteur de disque externe à connecter en USB-C. La console aurait le droit à un nouveau port USB-C à l’arrière pour se faire.

Pour Sony, cela signifie que la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition seront désormais une seule et même console à fabriquer en masse. Seule la présence d’un lecteur externe de disque dans le carton pourra faire la différence. Des étapes de fabrication pour la marque qui a encore du mal à approvisionner le marché autant qu’elle le souhaiterait.

Tom Henderson est déjà connu du milieu pour de nombreuses fuites, notamment concernant les licences Battlefield et Call of Duty. Reste à savoir si ses sources se montreront aussi fiables concernant Sony. Tout cela reste à prouver.

Toujours d’après Tom Henderson sur Twitter, la nouvelle console serait déjà entre les mains de certains utilisateurs, probablement des employés de Sony à ce stade. La console fonctionnerait « sans problème » et Sony devrait officialiser la machine bientôt.

Small update on the PlayStation 5 that has a detachable disc drive – I've heard from two people now that the test kit is in people's hands and it "works flawlessly". We should hear more about it officially soon.https://t.co/2rzlDrjYAb

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 12, 2022