PS5 v2.0 : Sony préparerait une nouvelle PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray externe

Sony serait au travail sur une nouvelle version de sa PlayStation 5. Ce nouveau design ne proposerait plus de lecteur Blu-ray interne. Un seul modèle avec ou sans lecteur externe.

Depuis le lancement de la PlayStation 5 en 2020, Sony propose régulièrement des changements de design pour sa console. La firme n’a jamais communiqué dessus, mais le démontage de ces différents modèles permet de constater les changements de design opérés.

Il s’agit en général d’optimiser le refroidissement de la console pour économiser sur la fabrication et permettre d’augmenter la capacité de production du fabricant. Le tout sans changer les performances de la console d’un iota. De 2020 à 2022, la console est ainsi passée de 4,5 kg de matériel à 3,9 kg.

L’insider Tom Handerson, qui a souvent vu juste par le passé, pense savoir que Sony préparerait cette fois un changement plus radical pour sa console de jeu.

Une PS5 SLIM ?

D’après ses sources, Sony devrait lancer une nouvelle version de la PS5 autour de septembre 2023, pendant la prochaine année fiscale du fabricant FY2023. Elle viendrait totalement remplacer l’offre actuelle de Sony et les châssis A, B et C produits jusque-là.

Cette révision surnommée « châssis D » proposerait toujours un hardware identique aux premières PlayStation 5, il n’y aurait donc pas de nouvelle puce de la part d’AMD. En revanche, le design serait bouleversé : le lecteur Blu-ray ne serait plus intégré à la console.

À la place, les joueurs et joueuses auraient droit à un lecteur externe détachable se connectant par un port USB-C de la console, à l’arrière.

PS5 Digital pour tous

Pour Sony, il s’agit sans aucun doute d’une rationalisation de la production de sa console. Le fabricant ne produirait en quelque sorte plus que des modèles « Digital Edition ». Seule la présence dans le carton de la console d’un lecteur disque externe changerait le packaging. Un élément beaucoup plus simple à intégrer dans une chaîne de production.

Psychologiquement, c’est aussi un pas de plus que Sony franchirait vers la normalisation du jeu vidéo dématérialisé. Le lecteur de disque serait alors vu comme une option, et non plus la norme pour une console de jeu.

Autre intérêt : une réparation beaucoup plus simple pour ce qui est encore aujourd’hui la pièce la plus fragile d’une console de jeu. Changer le lecteur de Blu-ray reviendrait alors à simplement débrancher le câble USB-C et remplacer le lecteur, sans travail supplémentaire sur la lourde console.

Rappelons que pour le moment, le succès de la PlayStation et ses 21,7 millions d’exemplaires écoulés se fait essentiellement grâce au modèle proposant un lecteur Blu-ray. En revanche, la grande majorité de l’achat des jeux se fait désormais à travers le PlayStation Store, sans disque.

