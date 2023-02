Peugeot e-3008, Apple A17 & M3 et la décision de Ford pour réduire le prix des voitures électriques – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 21 février 2023 : Apple A17 et M3, la décision de Ford pour réduire le prix des voitures électriques en Europe et la Peugeot e-3008. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ford prend une décision pour réduire le prix des voitures électriques en Europe

Si Ford ne souhaitait jusqu’alors pas faire chuter les prix de ses voitures, la firme pourrait finalement changer d’avis. Elle se prépare en effet à proposer des batteries LFP moins coûteuses sur son Mustang Mach-E en Europe, mais cela pourrait aussi profiter à ses finances.

Apple A17, Apple M3 : grâce à un joli chèque, la marque prendrait une avance importante sur la concurrence

Il semblerait qu’Apple ait réussi à réserver 100 % de la production de TSMC N3. De quoi garantir une belle avance à ses futurs iPhone et Mac face aux concurrents.

Peugeot e-3008 : tout ce que l’on sait sur le futur SUV électrique très attendu

Le SUV Peugeot e-3008 en 100 % électrique est très attendu. Il faut dire que c’est une des voitures les plus emblématiques de Peugeot. L’officialisation de cette future voiture électrique est prévue en 2023, et nous avons déjà une idée de ce que nous attend. On fait le point.

