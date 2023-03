Annonce de la Google I/O, Messenger dans Facebook et Realme à l’arrêt en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 29 septembre : l'annonce de la Google I/O, la messagerie qui reviendrait dans l'application Facebook et Realme à l'arrêt en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Pixel, Android 14, révolution de l’IA : Google date sa conférence aux énormes enjeux

Comme tous les ans, Google organisera, au printemps, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs de son écosystème, la Google I/O. On sait désormais quand aura lieu l’événement en 2023. C’est en effet à compter du 10 mai que Google présentera ses innovations majeures pour Android, pour Google Maps ou pour Chrome. Cette année, plus que les autres, devrait être marquée par l’avènement des IA conversationnelles avec des annonces attendues autour de Bard.

Facebook va réintégrer une fonctionnalité majeure exclusive à Messenger

Alors que la messagerie avait disparu, il y a bien des années, de l’application Facebook, elle commence à faire son grand retour sur le réseau social. Meta a en effet expliqué avoir travaillé à réintégrer cette fonctionnalité — disponible uniquement sur Messenger depuis 2016 — afin de donner davantage d’attrait à son réseau social. Pour l’instant, seuls quelques utilisateurs ont été sélectionnés, mais cette phase de test pourrait précéder un déploiement plus global si elle s’avère concluante.

Mais où est passé Realme en France ?

Alors que la marque du groupe Oppo continue de lancer de nouveaux produits en Chine, on est sans nouvelles de Realme en France. Et pour cause : selon nos informations, la branche française du constructeur serait à l’arrêt et son directeur général en France serait sur le départ. Beaucoup de questions restent donc en suspens concernant l’avenir de la marque dans l’Hexagone.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !