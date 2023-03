MacBook Air M3, les Tesla plus rapides et les PC trop lent – L’actu tech de la semaine

Plusieurs faits d’actualité ont marqué la semaine du 6 mars 2023 : la potentielle arrivée du prochain MacBook Air M3, le planificateur d’itinéraires de Tesla va encore s’améliorer pour être plus rapide et le fait que certains PC soient devenus très lents… à cause de Nvidia. On vous récapitule tout ça dans le récap' de la semaine !

Un MacBook Air M3 qui semble prometteur

En juin 2022, le MacBook Air M2 nous avait quelque peu déçus, la faute à des nouveautés trop faibles en nombre et un prix en hausse. Sauf qu’Apple devrait adopter un nouveau cycle de renouvellement de ses machines, tous les ans plus précisément, croit savoir Mark Gurman. Dans ce cas, le MacBook Air M3 pourrait débarquer dans les prochains mois… avec une toute nouvelle puce ultra puissante et très prometteuse.

Tesla, un planificateur d’itinéraires en progression

Le planificateur d’itinéraires de Tesla, considéré comme une référence en la matière dans le milieu, va s’améliorer. À l’avenir, Tesla va en effet prendre en compte l’occupation probable d’un Superchargeur au moment où vous souhaitez vous y rendre. Ainsi, vous serez en mesure de savoir à l’avance si le site est trop occupé, ou non. Le constructeur sera même capable de vous rediriger ailleurs en cas de besoin. Pratique et de qui réduire les temps de trajets.

Des PC trop lents… à cause de Nvidia

Sur Twitter, le journaliste Tom Warren, de The Verge, a pointé du doigt Nvidia suite à des ralentissements observés sur PC. En cause : un processeur subitement trop exploité au moment de quitter un jeu. Nvidia a bel et bien admis sa faute : ses derniers drivers pouvaient dans certains cas entraîner une hausse de l’usage du processeur. Heureusement, un correctif a depuis été déployé.

Vidéo de la semaine

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).