Pourquoi les longs trajets en Tesla seront encore plus rapides et pratiques

Lors de son Investor Day, Tesla est revenu sur ce qui fait la force de ses voitures électriques, et notamment sur une fonctionnalité bien pratique : le planificateur d'itinéraires. Pièce maîtresse de l'écosystème du constructeur, il devrait encore s'améliorer pour rendre les voyages encore plus simples et rapides.

Les planificateurs d’itinéraires sont indispensables en voiture électrique. Si vous ne voulez pas vous faire des nœuds au cerveau avant de tailler la route, force est de reconnaître que celui intégré à l’ordinateur de bord d’une Tesla est parmi les meilleurs du marché. Bonne nouvelle pour les propriétaires : il devrait encore continuer de s’améliorer.

Le logiciel de Tesla est toujours un avantage fort

Pour voyager simplement en voiture électrique, il y a actuellement deux mondes bien distincts : Tesla et toutes les autres marques. Cette vision réductrice n’est cependant pas une caricature, tant la firme d’Elon Musk propose un écosystème pensé autour de la mobilité électrique.

Au cœur de ce système réside le réseau de Superchargeurs, ces bornes de recharge rapide conçues de prime abord pour les Tesla Model S, Model 3, Model X et Model Y. Depuis de nombreux mois, ces derniers sont ouverts aux autres marques, mais les propriétaires de Tesla conservent une expérience bien meilleure que la concurrence tout de même.

Tout d’abord, il n’y a besoin d’aucun moyen d’authentification, il suffit de brancher la voiture pour lancer la recharge. Ensuite, le planificateur embarqué des Tesla affiche clairement le prix et le nombre de bornes disponibles en temps réel pour les Superchargeurs. Enfin, le préconditionnement de la batterie est déclenché automatiquement lorsque la destination est un Superchargeur Tesla.

Tesla a partagé l’évolution de la durée moyenne d’une session de Supercharge, et nous remarquons qu’en cinq ans (2018-2023), cette dernière a baissé de 25 %, passant de 37 à 28 minutes environ.

Aujourd’hui, les données remontées sur l’écran central des voitures et dans l’application Tesla sont les données réelles, en direct, sans aucune prévision. Nous pouvons seulement voir l’occupation d’un Superchargeur en temps réel, et si le véhicule prédit une arrivée dans une heure, ce n’est pas forcément une information utile. Le mieux est de savoir si une borne sera disponible à l’arrivée.

Des prévisions à venir pour plus d’efficacité

Dans le futur, Tesla va donc prendre en compte l’occupation probable (la prédiction) d’un Superchargeur au moment où vous allez y arriver, grâce à la remontée d’information de votre véhicule sur les serveurs Tesla. Cela apportera donc plus de précision à l’affichage disponible actuellement, qui n’est qu’un petit graphique montrant les taux d’occupations habituels selon les heures de la journée.

En effet, si vous entrez en destination un Superchargeur (ou bien que vous naviguez automatiquement vers un Superchargeur suggéré par le planificateur d’itinéraire, car votre destination finale nécessite des recharges), Tesla a connaissance de votre heure d’arrivée estimée, et de la durée prévisionnelle de la Supercharge.

Avec cette information venant de tous les véhicules actuellement en route vers ce Superchargeurs, le constructeur peut afficher une prévision précise sur son occupation au moment où vous allez y arriver. Vous saurez de cette manière si le site est trop occupé ou non, et potentiellement même être redirigé vers un autre Superchargeur moins congestionné. Cela permettrait alors d’éviter certaines attentes lors des grands chassés-croisés à venir.

