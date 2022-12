Voiture électrique : comment bien utiliser les planificateurs d’itinéraires (Chargemap, ABRP…) pour les longs trajets ?

Tailler la route en véhicule électrique peut faire peur, mais nous allons examiner ensemble les subtilités des planificateurs d'itinéraires pour vous aider à préparer vos grands voyages. Au menu, Chargemap et A Better Route Planner, deux applications Ancroid, iOS, PC et Mac pour simplifier la mobilité électrique. Voici notre guide pour bien en tirer parti.

Si les trajets du quotidien ne posent pas le moindre problème aux véhicules électriques, on ne peut pas en dire la même chose des grands voyages qui dépassent l’autonomie théorique des voitures électriques. En effet, les bornes de recharge rapide n’étant pas aussi bien réparties que ce que l’on pourrait souhaiter.

Il est par conséquent primordial de bien utiliser les outils à votre disposition pour la planification d’itinéraires, que ce soit en cours de trajet, ou en préparation avant le départ.

Certaines voitures électriques intègrent un planificateur d’itinéraire au sein de leur GPS. Celui-ci permet alors d’indiquer, lors des longs trajets, où s’arrêter pour recharger la voiture. Si votre voiture n’en est pas dotée, ou que son planificateur est trop simple, il est possible de passer par des applications bien plus complètes.

Nous allons revenir sur les deux planificateurs d’itinéraires les plus populaires du moment, à savoir A Better Route Planner et Chargemap.

Si le premier est utilisable sur un ordinateur de bureau comme sur mobile, le second n’est malheureusement pas disponible sur un navigateur Internet, et requiert donc l’application Chargemap sur smartphone (Android et iOS). Nous exposerons les cas d’utilisation de chaque solution, mais aussi leur limites, avant de conclure sur la meilleure manière de préparer ses voyages en voiture électrique, pour que tailler la route soit un jeu d’enfant.

Chargemap, où comment trop de bornes rend la planification difficile

Le service Chargemap est un incontournable de la mobilité électrique en France et en Europe depuis de nombreuses années maintenant. En effet, il est basé sur un système communautaire, où les usagers recensent les bornes de recharge et leurs caractéristiques partout où elles se trouvent.

Cela a de nombreux avantages, comme notamment vérifier les informations partagées par les autres utilisateurs sur l’accès, la fiabilité ou encore la puissance de charge de chaque site. Toutefois, avec une base de données qui n’en finit plus de grandir, il est important de filtrer les bornes de recharges qui seront réellement utiles en déplacement.

Ainsi, toutes les bornes de recharge lente ne sont pas pertinentes lorsque votre objectif est de parcourir 1 000 kilomètres en un temps record. C’est similaire pour les bornes de recharge liées à un commerce qui n’est pas ouvert au public la nuit et le weekend.

Malheureusement, Chargemap ne propose pas à ce jour de filtres sur la puissance de recharge où sur le type de lieu où sont disposées les bornes de recharge, mais permet seulement de filtrer sur les réseaux de recharge à exclure. Sur un exemple en Hyundai Ioniq 5 d’un trajet Nantes-Marseille, il nous apparaît très compliqué d’avoir une proposition pertinente sans forcer certaines recharges manuellement.

En effet, par défaut, de nombreuses recharges à 50 kW ou moins sont envisagées par Chargemap, alors même que la Hyundai Ioniq 5 est une des rares championnes de la charge rapide pouvant pleinement profiter des bornes Ionity qui peuvent grimper à 350 kW de puissance. Malheureusement, sur une borne 50 kW, la Ioniq 5 mettra environ 1h au lieu de 20 minutes sur une borne Ionity.

Il est donc nécessaire d’afficher les bornes de recharge pour y voir plus clair, à l’aide du bouton idoine en haut à droite de l’application. Vous pourrez ensuite choisir les filtres de puissance qui vous conviennent, pour exclure les bornes qui ne vous plaisent pas.

Malheureusement, il est pour le moment impossible de sauvegarder ces préférences, et donc à chaque nouvel itinéraire, le planificateur Chargemap vous proposera probablement un ou plusieurs arrêts à des bornes de recharge qu’il serait bon d’exclure. Ci-dessous, nous vous montrons un exemple « par défaut », sans aucun réseau de recharge exclu.

Ainsi, prenez garde lors de vos planifications, non seulement à choisir les bons réseaux de recharge, mais aussi à vérifier la puissance et les détails des bornes qui sont proposées par défaut. Enfin, il est possible de privilégier les bornes qui sont compatibles avec le Chargemap Pass, la carte de recharge proposée pour tenter de sortir de la jungle des cartes nécessaires à tout bon électromobiliste.

Rappelons en effet que pour le moment, la plupart des bornes de recharge ne proposent pas le paiement par carte bancaire directement. Il faut alors soit passer par une carte spéciale, soit par une application dédiée sur smartphone.

Si vous trouvez Chargemap un peu trop simple, ABRP (A Better Route Planner) devrait vous plaire davantage.

A Better Route Planner : toujours la référence en la matière

Il est aujourd’hui encore impossible de passer à côté de l’excellent A Better Route Planner, tant il répond au besoin de l’immense majorité des conducteurs de voiture électrique. En effet, là où les planificateurs embarqués sont soit inexistants, soit perfectibles, A Better Route Planner dispose d’une quantité d’options tellement importante qu’il est fort probable qu’il vous convienne.

Outre les classiques pourcentage de batterie souhaité au départ du trajet et à l’arrivée, il est bien entendu possible de sélectionner un niveau de batterie minimal à ne pas dépasser avant de se recharger. Vous pouvez aussi choisir certains réseaux de charge et leur attribuer une préférence, voire même choisir de l’utiliser exclusivement pour vos parcours.

Cela est particulièrement adapté aux conducteurs de Tesla qui ne souhaitent pas utiliser autre chose que le réseau de Superchargeurs, ou encore pour celles et ceux qui ont un abonnement Ionity et veulent profiter de tarifs attractifs.

Parmi les options proposées par A Better Route Planner, nous retrouvons également une section dédiée aux conditions de route, avec un choix de température, vent et autres précipitations pour tenter d’obtenir une prévision qui se rapproche des conditions réelles. Nous l’avons d’ailleurs mis à l’épreuve de nombreuses fois en planifiant des trajets d’été et d’hiver sur près de 850 kilomètres dans une série de dossiers dédiés.

La météo peut être paramétrée automatiquement, selon les conditions du jour et du trajet (météo en temps réel). Très utile, puisque les températures influent énormément sur l’autonomie d’une voiture électrique.

En outre, selon la marque de votre véhicule, vous pouvez récupérer automatiquement les informations de consommation et de niveau de batterie pour que la planification tienne compte des particularités de chaque conducteur (comme la consommation ou le poids des bagages et passagers).

Cela est très pertinent le jour du grand voyage, puisque les arrêts de recharge s’adapteront au fur et à mesure du trajet pour coller à vos exigences : si vous consommez plus que prévu et que l’arrêt de recharge initialement planifié est inaccessible, A Better Route Planner vous proposera une autre borne de recharge, plus proche.

Le point négatif de A Better Route Planner est ce qui fait sa force également : avec autant de possibilités de personnalisation, il peut rebuter les débutants dans le monde du véhicule électrique tant il est complexe. Ne vous y trompez pas, à l’aide des paramètres « par défaut », vous pouvez très bien planifier un itinéraire aisément.

Ci-dessus, un Paris-Marseille en Volkswagen ID.4 est planifié sans aucune option sélectionnée, tout étant laissé par défaut. Les utilisateurs avertis auront tout loisir de modifier à la main les réseaux de charge favoris pour privilégier par exemple Fastned lorsque cela est possible, mais les néophytes pourront largement se contenter de la proposition initiale. C’est la force de A Better Route Planner : tout le monde s’y retrouve.

Savoir utiliser les outils pour voyager sereinement

Comme vous pouvez le constater, la mobilité électrique n’est pas nécessairement un casse-tête. D’un côté, Chargemap vous propose une solution « clé en main » sans beaucoup d’options, mais inutilisable sur un ordinateur. Qui plus est, le manque d’intelligence sur la puissance de chaque borne et leur accessibilité peut conduire à un léger allongement des temps de trajet.

De l’autre, A Better Route Planner offre tellement de fonctionnalités qu’il est impossible de ne pas y trouver son compte. Entre les réseaux de recharge à exclure, ceux à privilégier et l’assurance d’utiliser des bornes de recharge rapide disponibles très facilement, c’est encore à ce jour l’outil de référence.

Enfin, notez que certains véhicules comme les dernières Mercedes ou bien entendu les Tesla intègrent un planificateur d’itinéraire satisfaisant. La plus-value des outils que nous présentons ici réside dans la possibilité de planifier son trajet au calme, bien avant le départ, pour prendre la route en toute sérénité, depuis son canapé. Et c’est bien là ce dont ont besoin les conducteurs de voiture électrique : pouvoir tailler la route sereinement, sans s’inquiéter de ne pas pouvoir se recharger.

Vous comprendrez donc pourquoi nous dédions toute une partie sur les planificateurs d’itinéraires lors de nos essais des voitures électriques. Leur absence est rédhibitoire selon nous (ce qui les empêche d’avoir une note supérieure à 8/10), puisque les longs trajets seront alors plus fastidieux. Les constructeurs automobiles l’ont bien compris et tentent de rattraper Tesla et Mercedes en proposant des planificateurs d’itinéraire plus ou moins évolués.

Nul doute que les planificateurs d’itinéraires deviendront moins indispensables dans quelques années, lorsque les bornes de recharges seront installées un peu partout sur le territoire. Il suffira alors de s’arrêter lorsque cela est nécessaire, comme une voiture thermique qui va faire son plein dans une station service.

