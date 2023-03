Vélos pliables Decathlon, Harley et sa moto électrique, la faille sur les Pixel – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 20 mars 2023 : . Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Decathlon lance deux vélos électriques pliables

L’entrée de gamme de Decathlon en VAE se renforce avec deux modèles pliables, les BTWIN E Fold 500 et E Fold 100. Vendus 1099 et 899 euros, ils adoptent donc un tarif agressif pour une autonomie comprise entre 30 et 50 km selon l’usage.

Une quasi Harley-Davidson électrique arrive en Europe

La marque LimeWire, qui a pris son indépendance de Harley-Davidson, lance en Europe sa LimeWire One au tarif de 25 290 euros. Un prix en baisse par rapport au tarif lors de sa sortie aux États-Unis en juillet 2021. Avec son autonomie comprise en 153 et 235 km, elle intègre un moteur de 78 kW (équivalent 106 chevaux).

Google Pixel : un correctif loupe sa cible

Une correctif important de diverses failles de sécurité touchant les Google Pixel avait été présenté la semaine passée. Sauf qu’un des soucis pointé du doigt semble encore actif, celui qui permet d’annuler les modifications réalisées sur une capture d’écran.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.