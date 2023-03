Harley-Davidson lance sa nouvelle moto électrique en France avec une baisse de 8 000 euros

La marque LiveWire, qui a pris son indépendance de Harley-Davidson lance enfin sa nouvelle One en France. La moto électrique peut désormais être réservée chez nous moyennant un acompte de 100 euro. Le ticket d'entrée est quant à lui affiché à partir de 25 290 euros.

Vous ne connaissez pas la marque LiveWire, et pourtant vous êtes sûr d’avoir déjà vu ce nom quelque part ? Rassurez-vous, c’est tout à fait normal. Car la marque appartient en réalité à Harley-Davidson, qui a lancé sa toute première moto électrique en 2019, nommée LiveWire. Mais celle-ci a eu du mal à trouver son public, ce qui a conduit le constructeur à revoir ses plans et à faire de sa LiveWire une marque indépendante. Un peu comme Polestar avec Volvo ou Cupra avec Seat.

Les pré-commandes ouvertes

En juillet 2021, la firme levait le voile sur sa nouvelle LiveWire One, sans toutefois révéler l’intégralité de ses informations techniques. On savait néanmoins que celle-ci serait nettement moins chère que sa devancière, bien que les deux partageraient de nombreuses caractéristiques. Un an et demi plus tard, voilà que la moto électrique s’apprête enfin à arriver en France.

En effet, le site de la marque offre désormais la possibilité aux clients de pré-commander un exemplaire de la LiveWire One. Il faut alors prévoir un acompte de 100 euros seulement, un montant identique à celui qui est requis pour réserver le Tesla Cybertruck par exemple. Le lancement de la S2 Del Mar, plus abordable, à quant à lui été repoussé de quelques mois.

Il faut tout de même compter au moins 25 290 euros pour vous offrir un exemplaire de cette nouvelle moto électrique, qui avait été lancée en premier lieu aux États-Unis. Un tarif qui est alors en baisse par rapport à la première LiveWire qui coûtait 33 900 euros. En Allemagne, le prix descend même à 24 290 euros. Cette nouvelle version est disponible en trois coloris, à savoir gris, bleu et noir. Pour l’heure, aucun détail sur d’éventuelles finitions et options n’ont été dévoilées par le constructeur.

Ce processus de vente est une première pour la marque, puisque les pré-commandes pourront se faire uniquement en ligne et non dans des lieux physiques. Une manière sans doute de séduire une clientèle plus jeune, alors que les motards plus âgés seraient moins intéressés par la gamme électrique de Harley-Davidson.

Une autonomie raisonnable

S’il faudra donc patienter avant de connaître toute la gamme de cette nouvelle moto électrique, on connaît désormais ses caractéristiques techniques. Comme l’explique le site Electrive, celle-ci embarque une batterie de 15,4 kWh, qui lui permet de parcourir 153 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Une valeur qui peut être portée à 235 kilomètres en usage purement urbain.

Il faut compter une heure pour recharger la moto en courant continu (40 minutes de 0 à 80 %), sans que la puissance n’ait été communiquée par le constructeur. Aucune information sur le moteur n’a été donnée non plus, mais les caractéristiques devraient rester proches de celles de la première LiveWire, qui embarquait un moteur de 78 kW (environ 106 chevaux) et qui pouvait atteindre une vitesse de 177 km/h.

On sait en revanche que le 0 à 100 km/h est réalisé en 3 secondes seulement tandis que le poids tourne autour des 255 kilos. On ne sait en revanche pas quand les premières livraisons sont prévues, puisque l’entreprise n’a pas encore communiqué à son sujet. Les clients ayant effectué une pré-commande seront recontactés ultérieurement.

LiveWire entend bien rester dans la course, tandis que de nombreuses autres marques se lancent sur le marché des motos électriques, comme Zero Motorcycles, qui a récemment dévoilé son concept SR-X ou encore Kawazaki et le constructeur chinois Dayi.

