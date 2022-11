Les deux nouvelles motos électriques de Kawasaki manquent d’ambition

Kawasaki a profité du salon EICMA de Milan pour dévoiler ses deux nouvelles motos électriques, les Ninja et Z EV. Lancées en 2023, elles déçoivent sur certains points.

Les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à investir massivement dans le développement de motorisations électriques. C’est également le cas des marques de deux-roues, de plus en plus nombreuses à se lancer sur ce créneau. On pense bien sûr à Zero Motorcycles, mais également à des acteurs plus traditionnels, comme Harley-Davidson ou encore Kawasaki. En 2021, la firme japonaise annonçait en effet le lancement de trois modèles électriques. Quelques mois plus tard, nous obtenions quelques informations supplémentaires sur ces derniers.

Deux modèles en approche

À en croire les premières informations, deux motos devaient être présentées. Si leur nom n’avait pas été communiqué, leurs numéros de série, à savoir NX011AP et NR011AP, laissaient penser qu’il s’agirait de modèles de catégorie Sports et Super Sports entrant dans la catégorie des 125 cm³.

Quelques mois plus tard, Kawasaki donne plus de détails sur ces deux modèles, officiellement dévoilés lors du salon EICMA qui se déroule en ce moment à Milan. Baptisées Ninja et Z BEV, ces nouvelles arrivantes sont pour l’heure encore au stade de prototype, mais elles semblent tout de même très proches de la version de série.

Le patron de la marque, Hiroshi Ito, a annoncé lors de la conférence de presse que « ces véhicules de pré-production deviendront de véritables machines de production disponibles pour nos clients en 2023 ». Celui-ci a également confirmé que ces motos pourront être conduites avec un permis A1, permettant pour rappel de prendre le guidon de deux roues d’une cylindrée maximale de 125 cm³. Cela signifie que leur puissance ne doit pas dépasser les 11 kW, soit l’équivalent de 15 chevaux. Ces Ninja et Z EV auront donc surtout vocation à être utilisées pour les déplacements quotidiens, comme le souligne le dirigeant de la marque.

Une autonomie qui va certainement décevoir

De ce fait, les deux motos embarquent une toute petite batterie de seulement 3 kWh. À titre de comparaison, les productions de chez Zero Motorcycles oscillent entre 7 et 17 kWh, tandis que même la très accessible Dayi E-Odin 2.0 affiche une capacité de 7,2 kWh.

Si Kawasaki n’a pas donné plus de détails, le site Electrek souligne que l’autonomie ne devrait alors pas dépasser les 75 kilomètres en une seule charge, ce qui est très peu. Mais pour compenser ce gros défaut, la marque nippone propose des batteries interchangeables permettant de réduire le temps passé à la recharge. Nous doutons que cela suffise à convaincre les potentiels clients qui risquent d’aller voir chez la concurrence.

Pour l’heure, aucune information n’a encore été donné sur la puissance, les performances et les équipements de ces deux nouveautés. Pour mémoire, la firme avait dévoilé trois ans auparavant un prototype de Ninja électrique, équipé d’un moteur de 10 kW, soit 14 chevaux, pouvant atteindre les 20 kW (27 chevaux environ) lors de pics de puissance. L’autonomie annoncée était alors de 100 kilomètres. Comme le détaille un communiqué de Kawasaki, le constructeur a également dévoilé sa toute première moto hybride sous forme là encore de pré-série. La version définitive devrait arriver en 2024.

